Monckeberg responde crítica que deslizó presidenta de la UDI por defensa de Pérez en acusación constitucional: “A veces hay que buscar culpables”

Esta mañana, el ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, se refirió en Duna en Punto de Radio Duna a la designación del exalcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, como nuevo ministro de Interior. “Es una tremenda persona (...) tiene empatía conexión con la ciudadanía, ha sido buen alcalde en una comuna popular, muy importante en la RM. Esperanzado en que haga una gran labor”, expresó.

“El mundo municipal también aporta experiencia política... yo creo que su desempeño va a ser bueno. Va a tener un buen desempeño. No tiene conexión con el parlamento pero conoce a muchos de ellos, los conoce como alcalde, hace poco era presidente de la Asociación Chilena de Municipales. Veo más cosas positivas y negativas”, complementó.

Por otra parte, se refirió a la crítica que deslizó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, quien cuestionó la labor del ministro en la defensa de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, la que este martes fue aprobada por la Cámara de Diputados. Cabe recordar que tras ello, Pérez renunció al cargo.

“Siempre son percepciones personales. Está bien. No voy a entrar en conflicto con la presidenta de la UDI, con quien tengo una relación normal, razonable. Los hechos hablan por sí solos. Un buen trabajo de coordinación. Lo primero fue lograr que todo Chile Vamos rechazara la acusación, y eso fue lo que pasó”, expresó.

Agregó: “Me hubiera gustado que se rechazara. Son percepciones que se plantean, a veces hay que buscar culpables”.

“No me vio saltando o con megáfono buscando votos. Cada uno tiene su estilo, y el mío es recatado pero eficiente. Nos faltaron votos de la oposición. Qué más me hubiese gustado que se rechazara como con Jaime Mañalich”, dijo en referencia a los cuestionamientos que aseveran que habría sido el hoy senador Claudio Alvarado quien hizo gestiones en la misma Cámara en lugar de Monckeberg.

“Cuando uno cumple su deber, nadie dice nada, con su deber cumple y está bien. Y cuando hay un problema, hay que buscar a alguien”, añadió.

Polémica por los RUT

Por otra marte, Monckeberg se refirió a la polémica que envuelve a ministro Ignacio Briones luego de que el Ministerio de Hacienda solicitara la Superintendencia de Pensiones los RUT de las personas que retiraron el 10%, lo que será revisado por la Contraloría.

“El ministro ha sido súper claro, y el Ministerio de Hacienda no tiene por objeto andar mirando los RUT quien sacó o no. Está autorizado por ley estadísticas para sacar conclusiones correctas y no andar mirando quién sacó o no”, aseveró al respecto.

“Por lo que hemos conversado con el ministerio de Hacienda es que se cumplió con la normativa: ni el ministerio ni el ministro anda viendo quién sacó o no”, añadió.

Por otra parte, consideró que “el segundo retiro, hemos dicho en todos los tonos, que no nos parece razonable ni conveniente. El esfuerzo ha que hacerlo en la reforma de pensiones, que contempla retiros en ciertas situaciones”.

En tanto, descartó dejar el cargo para asumir una candidatura como constituyente: “Estoy en el gobierno y llevo tiempo ya. Y mientras el presidente vea que puedo seguir apoyando, aquí estoy. No forma parte de mi objetivo volver al Congreso o a la constituyente. Pero es noticia en desarrollo y falta tiempo. Yo estoy feliz en colaborar para que el gobierno logre sus objetivos (...) Mis prioridades están en la secretaría general de la República”.