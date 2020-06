Ministro Monckeberg tras ser diagnosticado con Covid-19 afirma que no ha sido contacto estrecho del Presidente ni de ninguna otra autoridad

Ayer el Ministerio de Desarrollo Social informó que el jefe de esa cartera, Cristián Monckeberg, fue diagnosticado con Covid-19, por lo que iniciaría la cuarentena.

Hoy, desde su confinamiento, el ministro señaló que no ha ha tenido síntomas de la enfermedad. “Recibí la noticia que no es la mejor de todas. Afortunadamente, no he tenido ningún síntoma. El examen lo practiqué porque se requiere de una acción preventiva y normalmente eso se está efectuando a quienes estamos en contacto con muchas personas”, dijo en el matinal de Chilevisión.

Monckeberg señaló que no ha ido contacto estrecho del Presidente Sebastián Piñera y de ninguna autoridad. “La autoridad sanitaria ha señalado qué es contacto estrecho, estar en lugar cerrado por más de dos horas, sin mascarillas, y eso no se ha provocado. En el caso mío, con ninguna autoridad del presidente hacia abajo. Hemos tenido reuniones con protocolo exhaustivo, de más de dos metros de distancia, con mascarilla, reuniones cortas, la mayoría por Zoom”, dijo.

El miércoles, el ministro de Desarrollo Social estuvo en una actividad con el Mandatario en La Moneda por el inicio del pago del Ingreso Familiar de Emergencia. Sin embargo, el secretario de Estado dijo que se tomaron los protocolos de seguridad que establece la autoridad de Salud. “Tuvimos una pauta (con el Presidente) en el patio de La Moneda donde se guardaron las distancias”, señaló.

Monckeberg es el tercer ministro en infectarse con Covid-19, tras Alfredo Moreno (OO.PP.) y Juan Carlos Jobet (Energía).