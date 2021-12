Ministro Ossa: “Creo que el tiempo nos va a recordar con mayor benevolencia con respecto al manejo de la pandemia”

“Me imagino que la historia lo va a recordar con gran aprecio”, sostuvo esta mañana el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, en Radio Concierto, en referencia al Presidente Sebastián Piñera y su legado de los últimos cuatro años en que gobernó el país, ahora que en marzo próximo deberá entregar la banda presidencial al Presidente electo, Gabriel Boric.

Al respecto, indicó la autoridad, realizando una evaluación de los que han sido estos últimos años, “el tiempo va a destacar y rescatar del Gobierno del Presidente Piñera al menos dos cosas: el valor, la relevancia y la importancia que tuvo jugársela por una salida institucional a una gravísima crisis social que todos vivimos (...) eso va a ser un sello muy importante por el que se va a recordar”.

Y en segundo lugar, indicó, “creo que el tiempo nos va a recordar con mayor benevolencia con respecto al manejo de la pandemia. Eso la historia lo va a recordar con mucho aprecio”.

Además de eso, agregó, el Mandatario, “salvó decenas de miles de personas con la capacidad que tuvo de adelantarse en el proceso de vacunación. Me imagino que la historia lo va a recordar con gran aprecio”.

Con respecto al encuentro que tuvo el Presidente electo, Gabriel Boric, con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, a tres días de que saliera elegido, y las críticas que surgieron contra el Presidente Piñera ya que él no ha realizado una reunión de este tipo en los 6 meses en que Loncon ha ocupado su cargo, Ossa indicó que “a los pocos días” después de que la presidenta de la Convención fuese elegida, la Cancillería organizó un encuentro con el Presidente Piñera en La Moneda, sin embargo Loncon llamó para decir que no iba a poder asistir.

“Ella fue invitada en un ocasión, y por razones que desconozco, decidió finalmente no asistir, o no pudo asistir (...) La Cancillería había fijado un día y hora, y cuatro o cinco días antes ella señaló que no podía asistir”, detalló. “Nosotros nunca quisimos contar esta historia, porque no queríamos polemizar, pero nos hemos visto enfrentados a una serie de dichos”.

Sin embargo, indicó, no hay ninguna animadversión de parte del Presidente Piñera.

“El Presidente siempre va a poder llevar como parte de su legado que ese 4 de julio se instaló la Convención”, añadió.

Sobre si ven como Gobierno una derrota pasarle la banda presidencial al Presidente electo Gabriel Boric y no a José Antonio Kast, Ossa sostuvo que “naturalmente los gobiernos siempre quieren prolongarse de cierta manera en su sucesor”, sin embargo a su parecer “mas que derrota, son señales de alerta de la manera de hacer política tradicional”, puesto que en las últimas cuatro elecciones presidenciales ha ganado la oposición.

Aprobación de la Pensión Garantizada Universal

En cuanto a la aprobación unánime de la Pensión Garantizada Universal el día de ayer, Ossa destacó que la votación no los sorprendió. Esto, “porque el proyecto es muy bueno. Sabíamos que el proyecto tendría bastante consenso”.

“Esperamos que el lunes 3 o martes 4, sea despachado de la Cámara y llegue al Senado, y sea ley durante los primeros días de enero. Los pagos pueden hacerse ojalá desde el próximo mes de la aprobación”, añadió.

Sobre porque esto proyecto no fue presentado antes, Ossa indicó que “pasaron muchas cosas” que fueron finalmente demorando una propuesta de este tipo.

“Cuando se empiezan con los retiros de fondos sucesivos es muy difícil propone una reforma previsional completa”, explicó.