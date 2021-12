Ministro Ossa expone ante la Convención: defiende el presidencialismo pero con “cambios sustantivos” y presenta reparos a la unicameralidad del Congreso

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, acudió esta jornada al exCongreso en Santiago, para exponer frente a la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, en el marco de sus audiencias citadas.

Fue en este contexto en que Ossa defendió el sistema del presidencialismo, por sobre el parlamentarismo, y también mostró sus reparos a que el Congreso chileno sea unicameral.

Frente a los convencionales el titular Segpres afirmó “yo creo que a los chilenos nos gusta decidir quién es nuestro Presidente, con nombre y apellido. Y cuando usted opta por un régimen parlamentario en general, usted vota por los representantes que van a elegir a su vez al Presidente”.

“Una segunda cosa es preguntarnos si el parlamentarismo desconcentra el poder. Yo creo que todos queremos una mayor desconcentración del poder. Por un montón de razones, pero por sobre todo por la salud de la democracia, donde hay distintos actores que se hacen contrapeso. Entonces, me preguntó yo: ¿permite el parlamentarismo desconcentrar el poder? Porque hay un Presidente que tiene menos herramientas. Yo creo que no. Justamente hasta cierto punto existen ciertos incentivos para cooptarlo. Y con mayor razón si ese parlamento es Unicameral”, agregó el secretario de Estado.

Ossa fundamentó su postura al asegurar que “tampoco me parece que estemos preparados y acostumbrados a los acuerdos entre cuatro paredes que han sido tan criticados. Yo creo que si usted le pregunta a un chileno ‘¿usted qué prefiere? Ir a votar y marcar a su candidato en una papeleta o prefiere elegir a un parlamentario que después se encerrará en una serie de camarillas para elegir a su candidato’. Creo que sería 90-10″.

Por todo lo anterior el ministró planteó: “¿Qué proponemos? Seguir con la tradición de nuestro régimen presidencial pero con cambios sustantivos, que nos permitan dos cosas: volver a creer en la institución presidencial y, al mismo tiempo, poder mejorar muchas de las cosas que los chilenos anhelan que cambien. Y en ese sentido, nos parece que mayores grados de poder por parte del Parlamento son muy necesarios en distintos aspectos. Creo que hay algunas iniciativas que debiesen ser exclusivas del Parlamento y no del poder Ejecutivo”.

Sobre el planteamiento anterior Ossa aseguró que “hay algo en lo que no podemos retroceder, que es la iniciativa exclusiva sobre el gasto en manos del Presidente de la República. Esto tiene sentido en que es la única forma de controlar que los países tengan alguna capacidad de ser sanos económicamente. Y pongo un ejemplo, si usted le entrega la posibilidad de incrementar el gasto, de incurrir en gasto a los parlamentarios, ¿qué pasará? Cada uno velará por su región, por su distrito, por su comuna, entonces ni siquiera entre ellos van a estar de acuerdo en cómo se incrementa el gasto. Cada uno va a querer reelegirse y para eso van a utilizar la caja fiscal”.

Reparos a la Unicameralidad

Otro punto que abordó Ossa frente a la Comisión de Sistema Político fue la posibilidad de que el Congreso pase de una bicameralidad a la unicameralidad.

“Respecto a la bicameralidad. Yo conozco dos países que giraron hace poco de la bicameralidad a la unicameralidad, que son Perú con Fujimori y Venezuela con Chávez. Yo creo que ambos fueron un fracaso. Entonces, ¿por qué no nos gusta la bicameralidad? En buena medida porque se dice que entonces las leyes se demoran mucho en su tramitación. Los proyectos de ley se demoran porque se presentan muchos”, indicó.

En ese contexto, el ministro Segpres tuvo reparos a la facultad “fiscalizadora” de la Cámara Baja. “Creo que a la Cámara de Diputados hay que atenuarle mucho su facultad de fiscalización. ¿Por qué lo digo? Porque esta facultad de fiscalización tuvo mucho sentido cuando vuelve la democracia y por qué, porque el Parlamento muy razonablemente desconfiaba de las instituciones heredadas de la dictadura, que consistían básicamente en tribunales en los que no confiaban, una Contraloría en la cual no necesariamente confiaban, un Ministerio Público que todavía no existía, un sistema penal que era derechamente medieval. Pero eso cambió”.

“Yo no he visto ahora una comisión investigadora que haya tenido la relevancia que tuvo por ejemplo la de los “Pinocheques”, que si no hubiese sido por ella, nada se hubiera sabido. Pero hoy se sobrehúsa esa herramienta y la cantidad de horas legislativas que se pierden son inmensas”, cerró.