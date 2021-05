Ministro Ossa: “Toda la institucionalidad más tradicional de la política perdió”

“Terremoto político” es el concepto que sonó fuerte estos días a la luz de los resultados de las más recientes elecciones, que vieron a nuevos alcaldes, concejales, gobernadores regionales, y lo más inédito de los comicios en Chile, constituyentes.

155 personas de diversas profesiones y líneas políticas, fueron elegidas popularmente para redactar la nueva Constitución de Chile. Un grupo que quedó conformado en un 23,8% de los cupos pertenecientes a la lista Vamos por Chile (Chile Vamos), mientras que los candidatos de oposición lograron un 34,1% (Apruebo + Apruebo Dignidad) y los independientes se impusieron con un 41,9% (Nueva Constitución + Lista del Pueblo + Otros).

Una “derrota” para el oficialismo, ya que con 37 cupos -sumando UDI, RN y Evópoli- no logró alcanzar 1/3 de los miembros, así también como para partidos históricos de centroizquierda como la DC o PPD, que lograron dos y tres escaños cada una.

Un resultado que fue criticado por presidenciables del oficialismo como Mario Desbordes y Joaquín Lavín con frases como “Todos hemos sido testigos de cómo nuestro gobierno no supo enfrentar los duros efectos de la cuarentena” y “Lamentablemente no nos escucharon y el gobierno siguió impulsando medidas que demostraron total desconexión con lo que estaba pasando en la calle”.

En conversación con Radio Agricultura, Juan José Ossa, ministro Secretario General de la Presidencia, expresó que si bien las candidaturas y el programa de gobierno corren en líneas distintas, esperaría un mejor trato de sus compañeros de coalición.

“Uno siempre quisiera que los candidatos presidenciales del sector de uno -que cabe recordar que todos han sido exministros del Presidente Piñera, nos trataran mejor. Eso siempre es una aspiración legítima y razonable. Y por otro lado, entendemos que los candidatos son diferentes al gobierno. Por un lado están los programas de los candidatos y por otro el del gobierno, que tiene que hacer políticas públicas. Entendemos también que en ciertos momentos históricos, sobre todo en la crisis sanitaria, las cuarentenas tensionan todo, y a todo esto se suma un proceso electoral con muchos candidatos. Así que nos gustaría que nuestros propios exministros nos trataran mejor, sin duda”, dijo Ossa.

Sobre los resultados electorales del pasado fin de semana, coincidió en que “Son momentos difíciles para toda la clase política” y asegura que “La lección, como decía el propio Presidente la noche del domingo, que debe sacar la clase política es grande, hay que analizarla, no se sacan conclusiones de un día para otro”.

“Toda la institucionalidad más tradicional de la política perdió. Nosotros tenemos que ayudar, más que a los candidatos, a los chilenos y chilenas. Y creo que muchas cosas las hemos hecho bien, así como hay otras tenemos que aprender”, dijo el ministro Segpres.

A semanas del arranque de la convención

Con los 155 constituyentes ya elegidos por la ciudadanía, lo que resta es la ratificación del TRICEL -que tiene un plazo de 30 días para notificar al Presidente de la República-, y la publicación del decreto por parte del mandatario para dar puntapié inicial al proceso.

“La primera sesión no debiese ocurrir después de la primera semana de julio. Ahora, no debiese ser después de eso, eventualmente puede ser antes”, anticipó Ossa, quien lidera la cartera a cargo de dar las condiciones adecuadas a la convención.

Ya lo explicaba a mediados de mayo en el marco de los trabajos de remodelación del exCongreso Nacional -ubicado en Santiago- y el Palacio Pereira, edificios que serán sede de las asambleas, añadiendo que adquirieron computadores, tablas de votación, implementos de seguridad, métodos de transmisión de las reuniones (si así lo quisieran los constituyentes), entre otros.

“Una serie de acciones silenciosas para que los miembros de la convención tengan el máximo de comodidades -en el buen sentido- para tener un debate abierto, deliberativo y transparente, con puestos de trabajo”, agregó el ministro Segpres.

“A nosotros como gobierno, nos corresponde ser garantes y dar las mejores condiciones para que la convención funcione. No nos toca influir ni en sus relaciones, alianzas ni contenido. Tenemos que prestar apoyo técnico, administrativo y financiero. Como gobierno vamos a tener una relación con la convención, y quiero ser muy respetuoso del rol que vamos a jugar. No lo digo por la lista del pueblo, lo digo por cualquier lista, no parece lo más apropiado no querer dialogar con nadie, no creo que sea eso lo que los chilenos quieren. Creo que cualquiera que no quiera dialogar se va sentir más solo en la convención. (...) Una constitución es la casa de todos”, dijo Ossa sobre la injerencia del Ejecutivo en la convención.

El status de los “mínimos comunes”

Respecto al proyecto para un cuarto retiro de 10% fondos de pensiones, el ministro insistió en que “no son buenas políticas públicas, si no más bien puntos políticos”, y expresó que lo realmente importante para el gobierno es avanzar en una reforma previsional.

Sobre los mínimos comunes, cuyo último anuncio fue el jueves 13 de mayo, previo a los comicios, Ossa expresó que se reunieron con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y que están a la espera de la propuesta de Chile Vamos.

“Nosotros enviados una propuesta que fue analizada durante nueve días por la oposición, y la recibimos el jueves en la mañana. Nosotros dijimos el mismo jueves que no nos parece serio anunciar políticas públicas a dos días de la elección”, dijo sobre el criticado punto de prensa que fue calificado como un “portazo” por la senadora Provoste.

“Estamos esperando la propuesta de Chile Vamos. La oposición tiene que entender que no se trata solo de ellos, se trata de los mínimos comunes, e incluye por supuesto a Chile Vamos. En ese sentido, nada de show mediático, cautela fue lo que tuvimos, y prudencia en seguir esperando que nos llegue el resto de las propuestas. Por supuesto que una vez que las tengamos, vamos a actuar rápido”, concluyó el ministro Ossa.