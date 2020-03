Ministro Ribera por reunión de Prosur por coronavirus: “La cooperación internacional, en materia coordinación de políticas públicas, es muy importante”

Ayer martes se confirmó el primer caso de una persona contagiada con Covid-19, correspondiente a un médico pediatra en Talca que había viajado al sudeste asiático en las últimas semanas.

Por dicho motivo, las autoridades han tomado medidas para evitar una mayor propagación de la enfermedad. De esta forma, para hoy a las 10.45 horas está agendada una reunión de los países integrantes de Prosur para tratar la llegada del patógeno a varios países de Latinoamérica.

En las horas previas a esta instancia, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, se refirió a las metas de la cita de hoy. En conversación con Radio ADN afirmó que “ahora vamos a tener una reunión en videoconferencia entre los países de Prosur, presentado cada uno de ellos por la instancia que considere técnicamente más conveniente. Además van a hacerse partícipes de esta reunión Uruguay y Bolivia, lo que demuestra la importancia de la convocatoria. Porque ante un problema como este, que es un problema global, necesariamente tiene que haber respuestas regionales”.

“Ante un virus como este, necesitamos ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser las medidas de resguardo a nivel de países, transferencia más rápida de información, intercambio de conocimiento entre los médicos”, añadió el canciller.

“Lo relevante es que hoy día exista una mayor transparencia de información entre los países, que cada uno diga cuál es el estado actual en que se encuentran”, agregó.

Consultado sobre las repercusiones económicas que puede tener la llegada del virus, indicó que “efectivamente esta es una crisis que trae consigo que la gente retarde su consumo, disminuye la productividad. Esto es un tema relevante y lo que tenemos que hacer es evitar que aumente el contagio. Es un tema que tenemos que hacer un esfuerzo sin perjuicio de la coordinación entre los países para tener mayor información, intercambiar la información, y tener en conjunto soluciones colectivas”.

Respecto a la participación de la jornada de hoy de países que no pertenecen a Prosur y que ahora tienen gobiernos de derecha, como Bolivia y Uruguay, afirmó que “yo creo que Prosur está en una mirada más moderna y quienes participen o no va a representar si el país respectivo considera que una reunión como esta le trae un beneficio o no. Yo creo que hay beneficio en dialogar, intercambiar informaciones, estrategias, nuevas mirada ante un virus que está en expansión. La cooperación internacional, en materia de información, de coordinación de políticas públicas, es muy importante”.

Sobre medidas de control fronterizo, señaló que “nosotros como país no hemos tomado una medida de impedir o no el flujo de personas que provenga de determinados países, sino que principalmente hay países que son países en riesgo, y esas personas en esos países vemos si están o no enfermas igual que otras”.

“Lo que está previsto es que una persona que venga de un país donde haya un foco activo debe permanecer en cuarentena 14 días en su casa para ver su evolución, pero no hemos tomado hoy día, en términos de excluir el ingreso a Chile, a países enteros o a etnias o razas enteras. Cuidado, aquí hay que ser extremadamente prudente de las medidas que se tomen porque eso podría conllevar medidas arbitrarias o no proporcionales”, acotó.