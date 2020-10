Ministro Víctor Pérez y el rol de la centroderecha previo al 18-0: “Dejamos pasar mucho tiempo los problemas y de repente nos reventaron en la cara”

Los motivos de la crisis social del 18 de octubre, la crisis en Carabineros, la situación de La Araucanía, la acusación constitucional en su contra y el problema de la migración irregular.

Estos fueron algunos de los temas que el ministro del Interior, Víctor Pérez, abordó en una íntima conversación en el marco de los Talleres de coyuntura organizados por la Fundación Jaime Guzmán. La actividad, realizada vía Zoom y a la cual se podía acceder mediante inscripción previa, duró cerca de 70 minutos.

Pérez comenzó su intervención hablando sobre el conflicto en La Araucanía, que era el tema principal del conversatorio.

"En La Araucanía existen problemas que no los abordamos, existen dificultades y nos las enfrentamos; las analizamos, las diagnosticamos, pero no las resolvemos. Y eso ha ido generando en esa zona un conflicto más latente, porque no resolvimos los temas, no enfrentamos las dificultades y no generamos políticas públicas que pudiéramos garantizar. Y esa ausencia de usencia de decisiones para que los problemas en vez de resolverse se agranden, lo estamos viviendo en La Araucanía, y eso ha sido aprovechado por grupos violentos, extremos, radicales, que quieren resolver los problema a través de la violencia”, sostuvo el jefe de gabinete.

“Tenemos que asumir que el tema de La Araucanía es un tema político”.

En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que "tenemos que asumir que el tema de La Araucanía es un tema político y cómo no lo hemos enfrentado ni resuelto políticamente, estamos en campo abierto para la acción de estos grupos violentos y extremos, que hoy a través del financiamiento de delitos como el robo de la madera, como es el tráfico de la droga, tienen la capacidad de generar muchos daños, para financiar su armamento y logística”.

18-O: “No nos dimos cuenta de cuestiones fundamentales para las personas”

Inmediatamente Pérez abordó lo que fue la crisis social del 18 de octubre en Chile, donde hizo un diagnóstico y una especie de mea culpa por los errores que como sector cometieron y que motivaron el descontento ciudadano.

“El 18 de octubre tuvo un origen político indesmentible y que nosotros no podemos soslayar”, comenzó diciendo el ministro del Interior.

“La UDI, quienes seguimos a Jaime Guzmán, somos parte de un ciclo virtuoso de la economía chilena. Nunca Chile creció tanto como entre el año 86 y a principios de la década del 2000 y esto producto de nuestras ideas, producto de nuestras políticas, pero también cometimos errores u omisiones o no nos dimos cuenta de cuestiones que eran fundamentales para la vida de las personas”, aseguró.

Para ejemplificar dichos errores y omisiones, el secretario de Estado abordó el tratamiento a dos de las principales demandas ciudadanas durante las protestas: la educación y las pensiones.

Víctor Pérez durante el conversatorio por Zoom de la Fundación Jaime Guzmán.

Sobre el primer punto indicó que ellos eran partidarios de la libertad de elegir y comentó los problemas que surgieron con la educación particular subvencionada. “Muchas veces nos dimos cuenta ante nuestros propios ojos que los recursos que el Estado entregaba a esa educación particular subvencionada, que somos tan partidarios, no iba a la educación e iba a los bolsillos de los sostenedores o a un aspecto distinto del proceso educativo”, dijo.

"Y cuando nos dimos cuenta, era un momento tarde para enfrentar la ola y una mayoría que se instaló y que ha puesto en jaque a la educación particular subvencionada que nosotros quisiéramos expandir. Producto que por omisión no supimos leer adecuadamente que los recursos que el Estado destinaba a la educación, debían destinarse a la educación”, agregó.

"Por omisión no supimos leer adecuadamente de que los recursos que el Estado destinaba a la educación, debían destinarse a la educación”

Sobre el tema previsional y el sistema de las AFP, en tanto, Pérez aseguró que "no nos dimos cuenta o no nos quisimos darnos cuenta que este era un sistema que a la larga, la gente iba progresando, muchas veces por primera vez sus hijos iban a la universidad, que por primera vez iban a poder ser propietarios de una vivienda o un auto, y cuando llegaba el momento de jubilar se les condenada a la pobreza”.

“Nuevamente, durante 30 años miramos el tema, no lo analizamos y no generamos las políticas adecuadas para rectificar o mejorar las cuestiones que nuestras ideas clamaban”, agregó.

En ese sentido Pérez afirmó que "tenemos que tener siempre un ojo crítico hacia la aplicación de las políticas públicas que generan nuestras ideas”.

“Nuevamente, durante 30 años miramos el tema, no lo analizamos y no generamos las políticas adecuadas para rectificar o mejorar las cuestiones que nuestras ideas clamaban".

“Uno no puede enamorarse de una política pública sin que esté en permanente cuestionamiento y análisis para que esa política pública exprese adecuadamente nuestras ideas. El no hacerlo hace que nuestras ideas, como la educación particular subvencionada o la capitalización individual, estén hoy cuestionadas y, por lo tanto, en una fundación como la Jaime Guzmán, se debe generar un ánimo crítico de discusión y de debate serio para que estos temas no nos pasen”, complementó.

A juicio del jefe de gabinete "quienes nos dedicamos a la política tenemos que actuar no solo con mucha responsabilidad y seriedad, sino que también con mucha acuciosidad y rigurosidad, estudiando, analizando, escuchando, para que esas políticas públicas perduren en el tiempo y reflejen adecuadamente nuestras ideas”.

“Porque en Chile creo que nuestra responsabilidad es que dejamos pasar mucho tiempo los problemas y de repente nos reventaron en la cara. Tuvimos muchos éxitos, efectivamente tuvimos mucho éxito, incorporamos a la clase media, pero cuando pasó el tiempo y no hicimos las correcciones adecuadas, esa clase media se sintió, no diría que traicionada, pero se sintió que la estábamos nuevamente impulsando hacia la pobreza y eso es todo lo contrario a lo que queríamos", indicó.

En esa misma línea señaló que "nosotros queríamos que la gente deje de ser pobre, la izquierda quiere que la gente se mantenga pobre para poder dirigirla, manipularla, usarla. Nosotros queremos que la gente deje la pobreza, que sean cada día más libres para poder llevar adelante su desarrollo personal, laboral, profesional y familiar. Pero para lograr eso tenemos que establecer que nuestras políticas que impulsamos sean más consistentes con nuestros ideales y creo que en eso debiese ser el análisis y la autocrítica que nosotros representamos”.

“Nosotros queríamos que la gente deje de ser pobre, la izquierda quiere que la gente se mantenga pobre para poder dirigirla, manipularla, usarla”.

Debate constitucional: “El llamado es a salvar Chile”

El secretario de Estado también abordó el debate por una nueva Constitución y la eventual convención constitucional, en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito.

“Tenemos un desafío inmenso. Si al final va a haber una convención constituyente, nosotros nos tenemos que jugar entero que nuestros mejores hombres, mujeres, jóvenes y profesionales, se la jueguen ahí. No solamente como candidatos, sino que también activamente para lograr un mejor resultado. Y creo que eso es absolutamente factible si asumimos la responsabilidad que significa salvar a Chile. Porque ese es el llamado, salvar a Chile”, sostuvo ante los asistentes al conversatorio virtual.

“Si al final va a haber una convención constituyente, nosotros nos tenemos que jugar entero que nuestros mejores hombres, mujeres, jóvenes y profesionales, se la jueguen ahí”.

Acusación constitucional: “No tienen ningún fundamento”

Sobre la acusación constitucional presentada en su contra por la oposición a raíz de los hechos ocurridos el viernes 2 de octubre donde un menor cayó del al río Mapocho desde el Puente Pío Nono -caso por el cual un funcionario policial está formalizado-, Pérez acusó que era un “arma política” para “inutilizar el accionar del gobierno”.

“Creo que un arma política que nuestros adversarios utilizan para tratar de inutilizar el accionar del gobierno. No tienen ningún fundamento, creo que es un arma solo política para unir a un sector político que está muy disgregado y que tiene muchas diferencias. Y es tratar de colocar palos al camino, dificultades al tránsito a resolver nuestros problemas a través de la vía democrática. Tratar de inutilizar al gobierno, tratar de descabezar a Carabineros de Chile a 15 días de un plebiscito, a 10 u 8 días de una situación dura como la crisis social que vivió el país el año pasado, demuestran que no están por una vía de acuerdos, de diálogos y de consensos”, dijo.

En ese sentido y sobre las acusaciones particulares que se le hacen en el libelo, reafirmó que estas "son absolutamente injustificadas. Se me acusa que en el paro de camioneros que duró seis días, yo no utilicé la ley de seguridad del Estado. Si todos nos acordamos lo que fue la vida del país en esos seis días, a nadie se le afectó significativamente la vida cotidiana. Puede que en algunos lugares hubo más incomodidades que en otros. Pero si comparo con el paro de 2015 o 2016, en que se impidió el acceso a la RM, y quienes me acusan gobernaban, no usaron la ley de seguridad interior del Estado, en un hecho más duro e importante que lo que pasó en estos seis días”.

“Si todos nos acordamos lo que fue la vida del país en esos seis días, a nadie se le afectó significativamente la vida cotidiana”.

“Aplicar una normativa como la ley de seguridad interior del Estado habría sido a lo mejor complicar más, porque es una ley compleja y difícil y hay que aplicarla de una manera prudencial. Por eso no la aplicaron en 2015 o 2016. Pero la otra gran contradicción es que quienes me acusan querían que aplicara una ley que ellos cuestionan, objetan, rechazan. Me parece que ahí hay una profunda incongruencia”, añadió.

Y preguntó: “¿Puede un gobierno gobernar un país si de un incidente policial desgraciado (caso Pío Nono) depende la estabilidad de ese gobierno, depende el ejercicio de un determinado ministro? Quienes me acusan por esto no dijeron absolutamente nada o tímidamente dijeron algo cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se produjo la operación Huracán”.

Víctor Pérez durante el conversatorio por Zoom de la Fundación Jaime Guzmán.

Por lo mismo aseguró que la oposición estaba utilizando “un desgraciado hecho en el Puente Pío Nono, que jamás debió haber ocurrido, los une políticamente y por tanto, lo utilizan políticamente, no les interesa el hecho en sí, les interesa que pueden unirse, esconder sus diferencias, tirar bajo la alfombra esas diferencias y poder enfrentar”.

"Quienes me acusan por esto no dijeron absolutamente nada o tímidamente dijeron algo cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet se produjo la operación Huracán”.

Amenazas a Chong y situación de Carabineros

El jefe de gabinete también tuvo palabras para las amenazas sufridas por la fiscal Ximena Chong, a cargo de la indagatoria por el caso del Puente Pío Nono.

“Sucedió el episodio que ha dado a conocer el fiscal nacional de que una fiscal ha sido amenazada. Nosotros lo rechazamos, cualquier sea la opinión que podamos tener de esa fiscal, cualquiera sea la discrepancia que tengamos contra esa fiscal. Decimos y se lo hemos dicho, yo personalmente se lo he dicho que carece de objetividad muchas veces. Pero ella es una persona, una fiscal, que hay que respetarla y nadie puede amenazar a otro en Chile", dijo enfático Pérez.

El titular de Interior, agregó, sin embargo, que "cuestión muy distinta es vincular a un carabinero que va por la calle con su moto como parte de esa amenaza sin ningún prueba. Nadie en Chile puede amenazar a otro y quien lo haga tiene que ser sancionado. Y el Ministerio Público es el que tiene que esclarecer este hecho. Por lo tanto, hoy la gran disyuntiva es si vamos a caminar pacíficamente en democracia o si vamos a caminar violentamente. Es una disyuntiva muy dramática que está enfrentando nuestro país, donde hay un sector político que actúa con violencia y hay otro sector político que no cree en la violencia, pero se queda la mayoría de las veces callado y eso es muy grave”.

“Hoy la gran disyuntiva es si vamos a caminar pacíficamente en democracia o si vamos a caminar violentamente”.

Mientras que sobre la situación que enfrenta a Carabineros, y sobre la cual ayer viernes se constituyó el consejo para la reforma de la institución, Pérez endosó responsabilidad a gobiernos anteriores.

“Cuál es la situación hoy de Carabineros. Tenemos una dificultad. Nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia, como tampoco estábamos preparados para enfrentar la violencia por la cual partió el 18 de octubre. Y menos nuestra policía. ¿Y por qué no estaba preparada nuestra policía? Porque quienes hoy más nos acusan, gobernaron 24 años y en ese periodo lo único que hicieron fue aumentar la capacidad de Carabineros de 20 mil a casi 60 mil. O sea el discurso de Aylwin, Frei, de Ricardo Lagos, de Michelle Bachelet, era 10 mil carabineros más, pero cero preparación, cero formación, cero especialización, cero ayudarlos a hacer una tarea de orden público que es extraordinariamente difícil y compleja”, sostuvo.

“¿Y por qué no estaba preparada nuestra policía? Porque quienes hoy más nos acusan, gobernaron 24 años y en ese periodo lo único que hicieron fue aumentar la capacidad”.

Migraciones y arribo masivo de venezolanos

Finalmente, el ministro también abordó el problema de la migración ilegal. Tema que ha estado en el tapete por la discusión de la ley de migraciones en el Congreso, que esta semana fue enviada por la Cámara de Diputados a una Comisión Mixta.

“Tenemos hoy día un problema adicional, junto a la recesión, la pandemia y la sequía, que es la migración ilegal de partidos limítrofes y particularmente venezolanos. La pregunta es si lo hemos hecho tan mal por qué ningún chileno se quiere ir de Chile y por qué miles de latinoamericanos quieren ingresar a Chile", afirmó.

Pérez señaló, además, que "tenemos las fronteras cerradas y mensualmente más de 500 mil venezolanos quieren ingresar irregularmente e ilegalmente a Chile, que es una situación muy compleja que ya vivimos con las comunidades haitianas que fueron engañadas para venir a Chile (...). Hoy en Perú y Bolivia, hay al rededor de 15 mil o 20 mil venezolanos que hoy quieren entrar a Chile. Son personas a lo mejor desesperadas, saliendo de un régimen socialista como el de Maduro. Y las autoridades ecuatorianas, colombianas y peruanas que han salido un millón de venezolanos y al rededor de 400 mil quieren venir a Chile”, cerró.