Ministros deslizan críticas a alcaldes en medio de contingencia por coronavirus

Tres ministros de Estado deslizaron críticas hoy a la actuación algunos alcaldes en medio de la contingencia por el coronavirus. Esto, luego de que los ediles y el Ejecutivo tuvieran públicas diferencias en materias como la suspensión de clases y el cierre del comercio.

En la mañana, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, al ser consultado en T13 Radio por el rol de los jefes comunales en esta crisis, dijo: “soy partidario del rol que tienen que cumplir los alcaldes, me parece un poquito centralista esta crítica de que los alcaldes no pueden tomar decisiones. Ahora, tienen que tomar decisiones, por cierto, que vayan en función del interés general y la salud pública, en este caso, y no necesariamente aquellas cosas que puedan ser más populares".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, también se refirió a la gestión de los alcaldes. “Efectivamente hay una tentación de tomar medidas, digamos, específicas, en distintos lugares, comunas, regiones... propias. Pero hay que tener en consideración que cada una de esas medidas lo que hace es complicar lo que sucede al lado”, expresó en diálogo con Duna en Punto, de Radio Duna.

En tanto, el titular de Salud, Jaime Mañalich, sin hacer menciones directas, dijo: “Entendemos que algunas personas, algunos líderes de opinión, pueden tener cierto vértigo por participar en actividades comunicacionales o en proponer acciones e iniciativas que no tienen ningún sustento y muchas de ellas incluso con efecto mucho peores (...). En ese sentido llamo a la responsabilidad enorme de todos nuestros actores para actuar pensando en el bien del país y no en un proceso electoral próximo, el bien de Chile está por sobre cualquier bien personal”.

Desacuerdos entre el Ejecutivo y los municipios

El primer desacuerdo entre La Moneda y los alcaldes comenzó el fin de semana. Hasta el domingo, el gobierno era contrario a suspender las clases de colegios. “¿Realmente se cree que cerrar los centros de educación que dan comida, protección, seguridad a la mayoría de los niños y enviarlos solos a sus hogares es una medida razonable?”, decía el ministro Mañalich el fin de semana.

Horas más tarde, el propio Presidente Sebastián Piñera anunciaba la suspensión de clases, luego de sostener una reuniones con un grupo de ediles en La Moneda.

Tal como reportó este diario, el giro del gobierno tuvo directa relación con la decisión que el domingo a primera hora tomaron los alcaldes de comunas como Providencia, La Florida y Las Condes, quienes anunciaron, de manera independiente, la suspensión de clases en colegios municipales.

El segundo episodio ocurrió a comienzos de esta semana y el motivo fue el comercio. El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, anunció el lunes que pediría el cierre de todos los centros comerciales de la comuna. Anuncio que fue refutado por el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien señaló que solo el Presidente tiene la potestad de efectuar ese cierre.

Asimismo, ayer la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló que, luego de que el Concejo votara un artículo transitorio que regula el comercio, el mall Costanera Center hoy estaría cerrado, salvo sus supermercados y farmacias.

A su vez, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, informó ayer que el Concejo Municipal de Las Condes aprobó, en sesión extraordinaria, un cambio a una ordenanza que autoriza a la máxima autoridad comunal para cerrar centros comerciales durante situaciones de emergencia.