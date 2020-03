Molestia transversal por frase de Mandatario sobre el arriendo de Espacio Riesco

Fue en la reunión de comité político de este lunes -de manera virtual- que el timonel de RN, Mario Desbordes, tomó la palabra e hizo saber al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, su molestia respecto de declaraciones del Presidente Sebastián Piñera. Esto, en el marco de la controversia que ha suscitado el costo del arriendo de Espacio Riesco como un hospital temporal para combatir el avance del Covid-19 en el país.

El diputado y los representantes de los partidos de Chile Vamos, según relataron presentes en la cita, cuestionaron los dichos que el Mandatario había emitido en una entrevista con CNN y Chilevisión. En esa conversación, el domingo por la noche, Piñera señaló que “Espacio Riesco va a llegar a las 800 camas, y el costo, porque he escuchado a parlamentarios rasgar vestiduras, es menos de lo que le cuesta un parlamentario por mes a nuestro país”.

Las declaraciones de Presidente se dieron luego de que sectores de la oposición señalaran que el Estado desembolsaría cerca de 26 millones de pesos diarios en el arriendo del espacio y acusaran “poca transparencia” en el proceso, polémica que fue desmentida por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien afirmó que el costo llegaría cerca de los 20 millones mensuales.

En ese contexto, durante el comité político Desbordes sostuvo que no se podía criticar a los legisladores de esa forma y, a la vez, después pedirles los votos para aprobar proyectos de ley. La intervención, dicen, fue respaldada por otros presentes como el diputado Sebastián Torrealba (RN) y el presidente del PRI, Rodrigo Caramori.

“Desafortunada, innecesaria, inoportuna. Se necesita unidad, que el Parlamento apoye varias iniciativas y no podemos dar espacio a que se rechacen por este tipo de frases. Nadie está hablando de los sueldos de los asesores del Presidente, porque no corresponde, lo que corresponde es que el Presidente lidere al país para salir de esta crisis, no en generar roces con otro poder del Estado”, señaló Desbordes. En tanto, Caramori sostuvo que “los dichos del Presidente no corresponden y fueron una equivocación”.

La misma molestia fue expresada por algunos parlamentarios de la UDI, como el senador Juan Antonio Coloma, quien señaló que “probablemente la Presidencia de la República es más cara que todos los parlamentarios”.

Así, al igual que en esos sectores del oficialismo, las palabras de Piñera provocaron las críticas opositoras y de las mesas de la Cámara de Diputados y del Senado. En concreto, desde la centroizquierda acusaron al Jefe de Estado de ser un factor de “división” y de no colaborar para combatir con “unidad” la crisis.

“Los dichos del Presidente me parecen un agravio y considerando la crisis en la que estamos le pediría que hable lo menos posible”, afirmó el presidente de la Cámara Baja, Iván Flores (DC). En tanto, su par del Senado, Adriana Muñoz (PPD), sostuvo que “es lamentable que el Presidente pierda el tiempo con descalificaciones, cuando todos necesitamos unidad”.

Los cuestionamientos fueron replicados en otros sectores de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, desde donde calificaron los dichos, incluso, como una “bajeza”. “Es un comentario que no está a la altura de un Presidente”, sostuvo el senador Felipe Harboe (PPD). A su vez, el senador RD Juan Ignacio Latorre dijo que Piñera “comete una bajeza al referirse de esa manera al Parlamento”.

En tanto, Blumel sostuvo que “el Presidente ha sido claro: se necesita unidad y colaboración de todos los actores para enfrentar la pandemia”.