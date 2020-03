Molina le pide disculpas a Van Rysselberghe por tratarla de “loca” hablando con Atton: “Fue una mala expresión en un momento de rabia”

“Me parece doloroso que muchas veces las cosas más personales en un contexto de amistad con el intendente se filtren. Pero yo le entregué voluntariamente a la PDI las conversaciones que tuve con el intendente Jorge Atton. Cuando nos piden testimonios y antecedentes, les entregué mi teléfono y ellos vaciaron inmediatamente, en mi presencia, todas las conversaciones mías con el intendente". Así explica el diputado Andrés Molina (Evópoli) por qué la policía civil tenía numerosos mensajes de WhatsApp que ambos se enviaron el año pasado, pocos días antes de que el entonces jefe regional denunciara al Ministerio Público -a comienzos de octubre- los antecedentes que detonaron el denominado Hasbungate y la investigación por presunto cohecho y tráfico de influencias.

Atton remitió entonces a la justicia una colección de mensajes de audio y texto del exdiputado Gustavo Hasbún al contratista del MOP en La Araucanía, Bruno Fulgueri, en los que le ofrecía interceder ante el entonces ministro del ramo, Lucas Palacios, para que le resolvieran una serie de problemas con la cartera a cambio de dinero ($30 millones, según el empresario). El en ese tiempo intendente los había recibido -también por mensajería móvil- de Molina. Lo que no se sabía hasta hoy es lo que revelaron estos “nuevos” mensajes, publicados por La Tercera PM, en los que Molina, a su vez, intercede ante Atton para que el MOP apure unos pagos adeudados a Fulgueri.

En el camino también quedaron registradas durísimas expresiones contra su rival política, la presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe y varios pasajes más. Horas después de publicada esa nota, Molina explica lo que en su versión ocurrió. Partiendo porque esa vez no le contó a Atton que le había entregado su celular a la PDI.

“Vaciaron esa conversación completamente, en el contexto de ser super transparente respecto a la problemática de irregularidades que habían en el MOP. No tengo nada que esconder. Hace dos años que vengo entregando antecedentes: otras grabaciones que fueron reconocidas por la fiscalía que están en estas diez carpetas, donde hay empresas que cortan letreros, hay trabajadores que hacían denuncias, incluso grabaciones de trabajadores de las propias empresas, que le fueron entregadas al propio Lucas Palacios y que él las entregó a la fiscalía y que son parte de las diez carpetas de las fiscalía. Entregué todas las conversaciones, sin borrar, editar ni esconder nada. Pero no me imaginé que esto iba a ser también público”, dice.

-Al entregar su teléfono involucró a Atton. ¿Le avisó entonces? ¿Lo previno?

No, porque no hay nada que prevenir. Pero no veo ningún problema. Puede haber temas más personales, pero lo importante es que terminemos con este tipo de irregularidades en el MOP.

-¿Por qué el entonces intendente Atton tenía que apurar -como usted le pidió varias veces- el pago adeudado a Bruno Fulgeri? Eso es materia de Ministerio de Obras Públicas.

Es que no es así, porque el mandante es el gobierno regional, son sus recursos y Vialidad es solo la unidad ejecutora. El propio intendente Atton se había comprometido a resolver los temas del ministerio o revisar los temas administrativos. Hasta emitió resoluciones de pago en su minuto que Vialidad se los echaba para atrás.

-Usted le dice: “Jorge no te olvides de apretar a Vialidad...”

Lógico, porque le echa para atrás resoluciones a él. Los proyectos que tenía el empresario Fulgeri los ejecutaba y daba el visto bueno Vialidad, pero los pagaba el intendente Atton. Él incluso mandó a su propia gente a revisar estos temas y se comprometió con Fulgeri y otros empresarios que también tenían el mismo problema que llegaron a conversar con él. En su minuto fueron dos empresarios más que tenían esta misma burocracia que tenía Vialidad para “sujetar” los pagos, para buscar siempre razones para no pagar rápido, para que viniera la coima, para que viniera la gestión de llamar por teléfono y les dijeran “ya, te resolvimos el pago, así que ahora págame 30”.

-¿Le pidió o le pidieron a Fulgeri algo a cambio de resolverle el problema? ¿Así como se lo ofreció Hasbún?

Para nada, absolutamente nada. La forma como opera Vialidad es: vamos “sujetando” el pago, “sujetando” el pago, al que no paga coima lo hacemos quebrar, y luego vamos a hacer una asignación directa. Después ahí se hace sin licitación, porque esa es una obra que quedó botada.

-¿Ese es el modus operandi del MOP en La Araucanía?

Ese es el modus operandi que tenemos que investigar. Estamos llenos de obras que van quedando botadas y se licitan en manera directa a un precio mucho más alto y por invitación. Quien decide quién invita, a quién se le asigna, son las autoridades.

-¿Por qué tenía que interceder usted a nombre de Fulgeri ante el intendente y el MOP? ¿Qué relación previa tenía con él, además de haber hecho ambos una denuncia ante Contraloría? ¿Por qué se jugó por él?

Es mi rol fiscalizador. Recibimos estos antecedentes desde julio y estudiamos efectivamente con el abogado antes de ir a Contraloría las razones técnicas y tenemos certezas de que en términos legales se saltaron varios temas de reglamento. Entonces, aquí había una mecánica. Lo que yo buscaba era que en términos reglamentarios el señor Atton y la intendencia revisaran muy bien los temas y no cayera justamente en estas mecánicas que se conocían hace mucho tiempo pero respecto a las cuales no teníamos pruebas. Le pido al intendente que efectivamente cumpla la ley.

Lo de “Démosle una lección a esos...”

-Usted le dice a Atton: “Amigo, hay dos o tres personas que no puedo aceptar que estén en mi equipo”; “Es el colmo en todo Chile no hay un solo director ni Seremi de Evópoli”. ¿Por qué insistía en poner y sacar autoridades? ¿Por qué el cuoteo político?

Nosotros somos mayoría en parlamentarios en La Araucanía, pero el intendente no es de Evópoli. Explico ahí que nosotros no tenemos personal.

-¿Y por qué insistía tanto en sacar gente o colocar otra?

Nunca he insistido en sacar gente. Insistí en sacar a una persona que era una persona que a través de las redes...

... dijo “hay dos o tres personas que no puedo aceptar”...

Bueno, son dos o tres personas que trabajaron en el gobierno anterior mío que estuvieron en situaciones de irregularidades serias; no quiero entrar en detalles. Son personas que desde mi punto de vista no debieron haber estado en el gobierno, a eso me refería. Personas que desde mi punto de vista faltaban a la probidad. Lo único que yo pedía y le decía ahí era “no te estoy pidiendo que metas gente, lo que te estoy pidiendo que no metas gente mala”.

-¿A que se refería usted cuando le dice a Atton “démosle una lección a esos weas”?

No recuerdo en qué contexto... no recuerdo bien a qué exactamente, creo que nos referíamos, no te puedo decir bien, si era al contexto de todas estas irregularidades y al mundo...

-Se refiere a personas, en plural. ¿A quiénes?

No, no, a lo que estaba pasando dentro del MOP. No sé si eran los fiscalizadores, si eran los inspectores fiscales, si eran los laboratoristas, si era el fiscal que decía que no había que pagarle... no sé.

-¿Qué “lección” querían darle a ellos?

Darles una lección dado esto: que demostraba que efectivamente había una grabación en que estaban pidiendo coimas, donde se hablaba con gente del MOP que decidía cuánto costaba... y después dicen que hablaron la gente y te cobran tanto. Las grabaciones daban cuenta que había una unidad del MOP que resolvía estos problemas. A eso me refería: démosle una lección a este grupo que no sabíamos quiénes eran.

-Suena como un amedrentamiento querer “darles una lección”.

No: démosle una lección ahora que se iba a hacer esa denuncia, que iba a haber una investigación. Eso iba a significar una lección y se iba terminar con esta mala práctica. Lo que mostraban las otras grabaciones, lo que dejaría transparentar, es que tiene que ver con una estructura dentro del MOP que funciona pidiendo coimas. Ahora, si hubiese dudas de que nosotros hubiésemos querido apurar un pago de forma irregular, las conversaciones que tuve con el empresario Fulgeri también se las entregué a la Fiscalía. Todas.

Sus disculpas y lo de “...presidente Felipe...”

-Entonces, van a aparecer más conversaciones.

Entregué las que tuve con el empresario Fulgeri. No escondo nada.

-Si no tiene nada que esconder, ¿de verdad cree que la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, es “una loca de patio”?

Noo, le pido las disculpas públicas porque no es así. Es una mala expresión en un momento y en una situación que da rabia, duele, porque uno está en un gobierno que quiere hacer bien las cosas. Además, estaba con un intendente como Atton que hace 40 años no estaba en la región, que no conocía a la gente, y yo había sido intendente 4 años. Hay que entender el diálogo y la petición de algunas cosas respecto al conocimiento de personas.

-También dijo “qué terrible ser parte de un gobierno con esta loca”.

Bueno, por esta sensación que uno le viene cuando no se hacen los cambios por razones políticas. O cuando se incorpora a personas como estas tres que -yo ya tenía la práctica como intendente- ya tenían situaciones que ameritaban no volver a tenerlas en el gobierno. El intendente Atton no conocía a estas personas.

-¿Creía que allá “todo estaba manejado” por la senadora, como dijo Atton?

No. La senadora cumplía su labor y probablemente le hacían las consultas necesarias cada vez que se hacía un nombramiento. Lógicamente, en la región de la Araucanía la UDI no tiene representantes y es ella la que actuaba directamente. Por eso uno puede cometer ese error.

-¿Cuánto estima usted a Felipe Kast para referirse a él como “el presidente Felipe”?

Yo no sé si en ese minuto... no sé por qué.

-Hay dos alusiones al senador: “el Presidente Felipe” y “va a incendiar la pradera”

Lo que pasa es que una de esas personas efectivamente había atacado a Felipe de una manera atroz en las redes sociales: decía que él era un abortista, lo que no era verdad. No íbamos a poder aceptar a una persona que a través de las redes sociales, siendo funcionario público, atacara de esa manera a Felipe Kast.

-¿Quedan más conversaciones que no se hayan conocido todavía?

-Claro. Es probable, es muy probable.

-Pero debería recordarlo, diputado.

En este minuto no te puedo decir. Transparenté, entregué todo, no tengo nada que ocultar. De repente van a aparecer conversaciones con mi señora, capaz.

-¿Y más conversaciones con Atton? Dado que a él no le avisó que entregó su celular a la PDI…

-Lógicamente, los temas más personales con el intendente. Pero el intendente muestra en la misma grabación que no hay en lo absoluto nada que nos comprometa. Espero que la gente entienda: es un exintendente hablando con un intendente. Queremos es que se cumpla la ley.