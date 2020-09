Monckeberg ante acusación constitucional contra Víctor Pérez: “Una cosa es anunciarla y otra es plasmarla”

Esta mañana, el ministro secretario general de la presidencia, Cristián Monckeberg, se refirió a la acusación constitucional que la oposición decidió seguir contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, por el desempeño de este último en el reciente paro de camioneros.

En conversación con Duna en Punto de Radio Duna, aseguró que “también he visto a algunos que no están en la lógica del consenso. Son medidas que hay que utilizar cuando hay causas de fondo, no es una fiscalización habitual. Requiere de mucha argumentación. Una cosa es anunciarla y otra es plasmarla, Dejemos que pasen los días, espero que haya una mayor reflexión”.

“Soy un convencido de que el gobierno y el ministro del Interior actuaron con apego a la legalidad y con la mayor buena fe. En una primera etapa, diálogo y conversación. Y cuando las cosas se empezarn a complejizar, el subsecretario del interior anunció que se iba a avanzar en querellas. Afortunadamente se levantó ese paro”, agregó.

Por otro lado, habló de la Ley de Migraciones: “Para nosotros es prioridad como gobierno sacar esta ley de migración (...) en las últimas dos comisiones se presentaron una serie de indicaciones que enredan el objetivo de una buena ley de migración. Todos entendemos que el país se ha construido en base a migrantes, pero el sentido es uno: lleguemos pero con las reglas claras, con un sentido de dignidad. Ciertas modificaciones no van en esa línea”.

“Ha habido varios parlamentarios de oposición y Chile Vamos que están en la lógica de corregir lo que se planteó”, y que espera que el Senado corrija “esta norma del turismo laboral con todo lo que significa... es venir a probar suerte en algo que no está ordenado”, según añadió.

Por otro lado, por la discusión por el salario mínimo expresó que “la posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está abierta (...) un alza desmedida puede provocar el efecto contrario, que no hayan y se pierdan más empleos”.