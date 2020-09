Monckeberg: “Me cuesta entender que el Ministerio Público tenga la capacidad de calificar si se actuó bien o mal en la pandemia del punto de vista sanitario”

Que es “evidente” que hay quienes buscan que al Ejecutivo “no le vaya bien” y que “cuesta entender” que abogados puedan calificar cómo se actuó en la pandemia “desde un punto de vista sanitario”. Son algunos de los dichos que emitió este domingo el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg.

El secretario de Estado se refirió a la investigación que lleva Fiscalía por el conteo de las muertes por Covid-19 bajo la gestión de Jaime Mañalich, tras una querella del senador Alejandro Navarro. Además, abordó los dichos del extitular de Salud en entrevista con El Mercurio, donde acusó que “hay un esfuerzo por destruir el legado de Piñera”.

“Hay muchos en la oposición que lo que buscan simplemente -no sólo en temas de salud, sino que en general- es que al gobierno no le vaya bien. Eso es evidente. Se grafica principalmente y particularmente en salud hoy día, lo plantea muy bien Jaime Mañalich, pero también en otros aspectos”, dijo Monckeberg en Mesa Central de Canal 13.

Por la investigación de Fiscalía, en tanto, manifestó que “a mí me cuesta entender que el Ministerio Público tenga la capacidad de calificar si se actuó bien o mal en la pandemia desde punto de vista sanitario por abogados, que no son expertos en esta materia".

Y cuestionó que se diera a conocer “un informe preliminar por la prensa cuando la investigación todavía no termina y cuando muchas personas no han declarado. Entonces, prudencia en lo que se va haciendo”.

“¿Me parece o no prudente que se ventile una investigación que todavía es preliminar donde el principal implicado todavía no da una declaración y ya esté en los diarios parte de la investigación? Es una manera particular de llevar adelante las investigaciones”, añadió.

En este contexto, se le preguntó también por la negativa del actual jefe de esa cartera, Enrique Paris, a una diligencia de incautación argumentando un supuesto riesgo para la “seguridad nacional”.

Cabe recordar que, tras la respuesta de Paris, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, recurrió a la Corte Suprema para que zanje si se debe otorgar o no acceso a los correos de Mañalich, de su entonces jefa de gabinete Itziar Linazasoro y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

“Sobre los correos,no es que uno se niegue porque se niegue o porque está ocultando algo, hay una ley detrás de eso que protege el derecho de los pacientes. El ministro Paris lo dijo y el gobierno también está detrás de eso, si la Corte Suprema nos lo dice, bueno se libera”, dijo Monckeberg.

Agregando que "si yo libero correos sin una instrucción clara, estoy pasando por encima de la ley y eso es motivo de acusación constitucional y delito. No se han liberado los correos porque hay una ley clarísima que impide, bajo sanción penal, el liberar esa información”.