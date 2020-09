Monckeberg por acusación constitucional contra Mañalich: “Errores se pueden haber cometido, pero se actuó de buena fe con la información que se tenía"

“Errores se pueden haber cometido, pero se actuó de buena fe”, afirmó este martes el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, ad portas de que la Sala de la Cámara de Diputados tome conocimiento de la acusación constitucional presentada por la oposición contra el extitular de Salud, Jaime Mañalich.

Cabe señalar, además, que en esta jornada la instancia sorteará la comisión que deberá estudiar en detalle el tema.

En este contexto, Monckeberg sostuvo -en Radio Cooperativa- que si el libelo sigue avanzando en el Congreso, “es una tremenda oportunidad para poder demostrar cómo se hicieron las cosas y que se actuó razonablemente bien”.

“Nadie es perfecto, errores se pueden haber cometido. No soy yo quien va a decir cuáles fueron los aciertos o errores, pero se actuó de buena fe, buscando las mejores soluciones con la información que se tenía en ese minuto”, agregó el secretario de Estado.

Asimismo, se refirió a la indagatoria penal que lleva el Ministerio Público por el conteo de las muertes relacionadas al Covid-19 bajo la gestión de Mañalich. “En todo el mundo hay discusiones de esta materia, y cada país ha ido resolviendo discusiones desde el punto de vista si son judiciales, políticas, evaluaciones epidemiológicas", dijo.

En esa línea, reforzó que “se investigue bien y se saquen buenas conclusiones. Nadie espera que la Fiscalía diga si la estrategia sanitaria es la correcta o no porque no van a tener la competencia, eso es evidente. Pero que se investigue bien si hubo o no hechos constitutivos de delitos eventualmente producto de querellas de un candidato presidencial como es Daniel Jadue y de otro que lo fue como es Alejandro Navarro”.

“Por eso queremos que se investigue bien, pero no he visto una querella de otros entes u organismos que sean expertos en esta materia. Al revés, todos son cautos al momento de ir evaluando las decisiones que se fueron tomando”, añadió el titular de la Segpres.

Elecciones RN

Por otra parte, Monckeberg fue consultado por la decisión de Carlos Larraín a dar luz verde para competir por la presidencia de Renovación Nacional -partido en el que milita- en las elecciones internas programadas para el próximo 5 de diciembre, para las cuales la diputada Paulina Núñez -esposa del ministro- también busca ser carta para liderar la colectividad.

“El partido tiene que resolver este sábado qué van a hacer: si se postergan las elecciones y sigue Rafael Prohens como presidente del partido o se hacen las elecciones. Si usted me pregunta si el partido llegara a definir que hubieran elecciones en diciembre, usted sabe dónde está mi corazón, no solamente porque sea mi señora sino porque es una persona muy competente”, manifestó Monckeberg.

Luego de la salida de Mario Desbordes como presidente de RN -para asumir en el Ministerio de Defensa-, el senador Prohens fue elegido para reemplazarlo en el cargo. Tras esto, se planteó prorrogar los comicios internos hasta diciembre del 2021.

En esa línea, dijo el jefe de la Segpres, “creo que frente a todos los procesos electorales, frente a todas las complicaciones y lo dificultoso que puede ser ir a votar de forma presencial, es bastante razonable lo que están proponiendo 14 de los 16 presidentes regionales y casi la totalidad de la comisión política en torno a seguir trabajando (con la directiva actual) y que elijamos en 8 meses más”.