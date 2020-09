Monckeberg y propuesta de aplazar elecciones de gobernadores regionales: “Si existe consenso parlamentario evidentemente estaremos disponibles”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, abordó la propuesta de aplazar para la elección de gobernadores regionales.

Esto luego de que esta jornada el gobierno, mediante un documento elaborado por la Segpres, propusiera -según reveló La Tercera- un marco de entendimiento que contempla posponer la elección de gobernadores regionales para que se efectúe en conjunto con las presidenciales. Escrito que fue ingresado ante la comisión mixta que revisa la posibilidad de levantar las inhabilidades que pesan sobre algunos cargos de cara al calendario electoral del próximo año.

“Si existe un consenso parlamentario en la lógica de buscar una fecha adecuada, pero siempre el compromiso de llevar adelante la elección de gobernadores, pero buscar una fecha adecuada distinta a la que está hoy diseñada, bienvenido sea. Y en eso nosotros vamos a colaborar”, sostuvo Monckeberg.

Palabras que se dan, además, luego de que algunos senadores del oficialismo y de la oposición se abrieran a modificar la fecha de dichos comicios pactado para abril de 2021.

“Si el compromiso permanente, aprobado por ley, de elegir a los gobernadores regionales se quiere hacer en noviembre y en diciembre del próximo año, junto a la primera vuelta presidencial y segunda vuelta, eventualmente, y existe un respaldo mayoritario, evidentemente nosotros vamos a colaborar en esa línea. Pero no dejar de lado lo fundamental, el compromiso con la regionalización”, afirmó el secretario de Estado.

En esa misma línea Monckeberg aseguró, además, que “el gobierno ya ingresó hace un tiempo a la Contraloría el reglamento para el traspaso de facultades a sus regiones. El gobierno, también, convocó a una mesa técnica para presentar un proyecto de ley corto para poder ajustar algunos temas que quedaron pendientes de esta nueva legislación. Y al mismo tiempo, el gobierno tiene listo un proyecto de ley que ordena el financiamiento en cada una de las regiones una vez que parta este nuevo proceso. Esos proyectos se van a presentar sí o sí”.

“Si existe consenso, ya no de la oposición o el gobierno, sino que consenso parlamentario, porque he visto parlamentarios de un sector y de otro que ven como una alternativa posible una fecha distinta, evidentemente estaremos disponibles”, concluyó.

Inhabilidades

El ministro también abordó el debate en la citada Comisión respecto a las inhabilidades en cargos de elección popular, donde el gobierno, en el documento antes mencionado, propuso levantarlas.

Al respecto, Monckeberg reafirmó la postura del Ejecutivo en torno a que “bienvenida sea la posibilidad de que la gente y la ciudadanía decidan respecto de quienes van a ser sus candidatos y, por lo tanto, estamos absolutamente disponibles y convencidos de que no tiene mucho sentido el que una autoridad no pueda presentarse o una determinada persona no pueda presentarse a una elección. ¿Por qué no va a poder ocurrir eso? Por qué tienen que existir ciertas trabas. Que tenga que haber dejado de hacer una cosa o renunciado a una determinada función, cinco, tres, dos años antes, que la gente decida. Y eso a nuestro juicio es lo que corresponde. Y avanzaremos en ir despejando esas inhabilidades que favorecen a la democracia”, indicó.