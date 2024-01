Monsalve dice que hay otro informe de Contraloría de 2021 y señala que si el de ahora ha sido etiquetado “de lapidario, el otro tendría que ser catalogado de mortal”

Durante la mañana de este lunes, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la polémica de las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social hacia personas que cuentan con antecedentes penales, luego de la difusión del informe de la Contraloría que reveló que dentro del historial de algunos beneficiados, sobresalen delitos por “estafa, tráfico, producción de material pornográfico infantil y abuso sexual”.

En una actividad con Carabineros, Monsalve fue consultado por los dichos del exsubsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Galli, quien en entrevista con T13 señaló que las fuerzas de izquierda “presionaron para que se aplicaran (las pensiones de gracia) y las siguen defendiendo”, después de la emisión del informe del ente contralor.

Frente a esta consulta, Monsalve respondió que “yo voy a mantener mi política de no entrar en la pelea chica, de resistir la tentación de responder. Pero sí decir dos hechos que me parecen bien relevantes de decir: El informe de Contraloría que se hace mención no es el único informe de Contraloría. Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a las entregas de pensiones de gracia durante todo el año 2021″.

En ese sentido, sostuvo que “sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar cuál es la responsabilidad de cada cual”.

“Hemos oficiado formalmente a la comisión asesora para que revise esos 69. Cuestión que ya ha hecho y ha terminado. Y esa revisión que ha hecho la comisión asesora es la que se le va a entregar hoy día al Presidente de la República para que tome la decisión de cuánto de esos 69 va a revocar”, finalizó el subsecretario.