Monsalve tras dichos de Queipul por Estado de Excepción: “Nadie puede sentirse amenazado porque el gobierno quiera proteger la seguridad de los ciudadanos de Chile”

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, abordó esta mañana la entrada en vigencia del Estado de Excepción en la denominada Macrozona sur que tiene como foco el resguardo de rutas y carreteras tras la seguidilla de actos de violencia en el sector.

En conversación con Teletrece Radio, primero señaló que si bien todos los días ocurren algunos hechos de violencia durante esta primera noche “no ocurrió nada grave”, aunque destacó que es muy pronto dar una evaluación del efecto de la presencia militar.

En segundo lugar fue consultado respecto a la declaraciones del lonko de Temucuicui, Víctor Queipul, -a La Tercera- donde aseguró que “sacando a los militares a la calle lo que ha hecho Boric es declararles la guerra a los mapuches”.

Al respecto, el subsecretario dijo que esas afirmaciones “son completamente fuera de la realidad” porque las policías y Fuerzas Armadas que se han desplegado cumplen labores preventivas, de resguardo y seguridad. “Nadie puede sentirse amenazado cuando la función de las policías y de las fuerzas militares justamente es resguardar la seguridad de las personas (...), nadie puede sentirse amenazado porque el gobierno quiera proteger la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de Chile, me parece completamente fuera de lugar esa afirmación, no tiene ningún fundamento”.

En esa misma línea añadió que “lo que yo esperaría, por el contrario, es que quienes representan al pueblo mapuche, a sus diferentes organizaciones y expresiones, pudieran acoger el sentido profundo de lo que el presidente Gabriel Boric en su gobierno ha planteado. El gobierno ha dicho, ha reiterado y va a persistir que se requiere de una respuesta política, esa respuesta política la está dando en parte la Convención Constitucional porque habían demandas de plurinacionalidad, autonomía, de autodeterminación”.

Asimismo, subrayó que el Mandatario ha planteado un elemento central en la demanda del pueblo mapuche: avanzar en la compra de tierras. Sobre eso aseguró que se trata de una diferencia sustancial con el gobierno anterior, “el gobierno anterior no ejecutó, no gastó, no tuvo la voluntad política de ocupar los recursos de los cuales disponía el fondo de tierras y aguas de la Conadi para comprar tierras, este gobierno tiene no solamente esa voluntad sino la disposición a colocar más recursos”.

Más adelante, Monsalve apuntó a la presentación de querellas en torno a declaraciones hechas por líderes del sector y la responsabilidad del Ministerio Público. “¿Es necesario querellarse o es necesario que el Ministerio público, con las querellas que existen, con las denuncias que existen, lleve adelante las investigaciones y determine si hay responsabilidad?”, pregunta retóricamente.

“No es función de los militares, tampoco del gobierno perseguir penalmente a quienes cometen hechos delictuales, esa tarea es del Ministerio Público y una espera que, así como se le exige al Gobierno ser capaz de enfrentar el conflicto político, uno entiende que este es un problema del conjunto del Estado y que tiene derecho a exigirle también al Ministerio Público que en materia de persecución penal haya resultados”, enfatizó.