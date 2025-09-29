Multa por no sufragar: UDI advierte que votación en la Cámara “pondrá a prueba” liderazgo de Boric y le exigen cumplir compromiso

A solo horas de la votación en la Cámara de Diputados la tarde de este lunes, la Unión Demócrata Independiente (UDI) puso presión al Ejecutivo para alinear a las fuerzas oficialistas y lograr reponer la indicación que fija multas por no asistir a sufragar.

El presidente de la tienda, Guillermo Ramírez, junto con el subjefe de la bancada gremialista, Felipe Donoso, advirtieron que durante la sesión de esta tarde “se pondrá a prueba el verdadero liderazgo” del Presidente Gabriel Boric.

Esto, porque el propio Mandatario -recordaron- comprometió su respaldo después del rechazo que propinó anteriormente la Cámara Baja. Considerando, además, que la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, había suscrito un acuerdo con la oposición para reponer las sanciones pecuniarias a cambio de tramitar un proyecto para regular el voto extranjero.

Por lo mismo, en la antesala de la sesión de este lunes, programada para las 16.30 horas, los jefes de la bancada UDI aseguraron que el compromiso que asumió el Mandatario a comienzos de septiembre “no basta con que sea de palabra, sino que debe respaldarse con hechos concretos”, advirtiendo que en dicha votación se verá “la capacidad de ordenar a su coalición de gobierno”.

“Durante la sesión de esta tarde no sólo estará en juego la reposición de las multas por no ir a votar en las próximas elecciones, sino que también el liderazgo que el Presidente Boric supuestamente tiene dentro de su coalición. Sus parlamentarios ya actuaron en una oportunidad con indisciplina, al no ratificar el acuerdo al que días antes había llegado la ministra Lobos, quien actúa justamente en representación de él. Por lo mismo, aquí no hay espacio para que se produzca un segundo rechazo en el Congreso, porque de lo contrario la imagen y la palabra del actual Mandatario quedaría absolutamente dañada y desacreditada ante la ciudadanía”, remarcaron.

Ramírez y Donoso emplazaron a Boric a garantizar -antes de la sesión- que los diputados del oficialismo votarán a favor del proyecto, sobre todo luego que durante las últimas horas algunos parlamentarios del Frente Amplio, PS y PPD pusieron en duda sus apoyos.

“El Presidente Gabriel Boric no sólo tiene la obligación de ordenar a su coalición y demostrar que cuando él se compromete en algo, lo cumple, sino que también tiene el deber de hacer respetar la ley, que señala que el voto en Chile es obligatorio y que se deben aplicar multas a quienes no participen”, enfatizaron.

En caso de que la Cámara apruebe la multa, esta finalmente se convertirá en ley y podrá aplicarse para los comicios de noviembre.