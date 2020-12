Natalia Castillo: “La historia del país no va a esperar 30 años a que el Frente Amplio madure”

“No me voy a ir a otro partido”, dijo la diputada Natalia Castillo, la ex Revolución Democrática que la semana pasada renunció a su militancia en la tienda del Frente Amplio. En conversación con Fernando Paulsen en radio La Clave, la parlamentaria ahondó en las razones que le llevaron a tomar la decisión, esto, en reacción a lo que declaró en La Tercera el diputado Giorgio Jackson, en orden a defender una alianza con el PC y que quienes han impedido una alianza más amplia son la DC, y el PS .

“Hace 3 años RD tomó la decisión de irse arrinconando, y cuando digo arrinconando -porque estaba leyendo lo que dijo Jackson en la entrevista- no me refiero a quedarse con un partido, no me refiero a hacer alianza con el PC, sino que me refiero al rol que empiezas a jugar dentro de la política. Es decir, cuando empiezas a hacer lo que los otros determinan de ti y no lo que tu viniste a hacer. Cuando RD irrumpe en lo institucional estaba llamado a generar alianzas ampliar”, dijo Castillo.

La parlamentaria por Providencia, Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja, apuntó que esto significa un retroceso en el original de la tienda. “Daba cabida a distintas miradas...en RD era parte de su ley motiv generar alianzas amplias para poder generar transformaciones de mayorías en el ámbito de los derechos sociales, los derechos humanos...el partido ha tomado decisiones que están por todo lo contrario, esto fue un proceso, y me aleja mucho de sentido fundacional que tuvo RD y me aleja mucho, y con honestidad conmigo y con los compañeros decidí dejar de militar”.

El peso del proceso constituyente

Castillo apuntó que en el momento actual, con el proceso constituyente andando, la actitud debe ser de unidad. “En la interna se nos hacía más difícil asumir un rol de esa naturaleza y nos fuimos quedando atrapados en estrategias de otros partidos. No estamos en cualquier momento de la historia, estamos en un momento donde es urgente generar las mayorías y es urgente que en la amplitud de visiones de centroizquierda logremos ponernos de acuerdo para tener una nueva Constitución que imprima derechos sociales y que le de garantías a las persona, no es el momento para generar alianza de polos como lo que se está generando, yo no estoy de acuerdo con eso”.

“Este momento, que es el momento constituyente, es para quienes fundamos RD, como la Copa del Mundo, lo que pensábamos que iba a pasar en 30 años más, está pasando ahora, y a al menos me desespera, me genera un nivel de angustia tremendo que no estemos 100% abocados en eso, en como se construyen mayorías democráticas para tener nueva Constitución y estamos mas preocupados de lo feo que lo bonito que si yo me junto con este, con otro. Yo leí la entrevista a Giorgio en La Tercera que dice ‘Para nosotros es más natural una alianza con el PC que irnos con la ex Concertación’, ese tipo de caricaturas sn las que te impiden tener una discusión a nivel político”.

Castillo apuntó que más que irse con la ex Concertación, lo que ella apunta es a un nuevo pacto. “La mitad de la gente que vota por RD no quiere eso, yo tampoco quiero irme con la concertación, lo que yo quiero es generar una alianza nueva de aquí hacia el futuro que permita justamente dejar atrás esos 30 años de la Concertación, que tuvieron luces y sombras cuando hablamos de la Concertación no solamente hablamos de hechos de clientelismos como los de MOP Gate también hablamos del desarrollo del país, los hechos no son en blanco y negro”.

“Cuando se instalan esas caricaturas se pierde la posibilidad de deliberar con alturas de miras, cuando leí el titular [de la entrevista de Jackson en La Tercera] pensé ‘esas son las cosas que me alejaron de RD’, creo que no es sano instalar ese tipo de caricaturas. Dentro del partido se instalaron caricaturas que éramos anti comunistas, pro Concertación, así es muy difícil dar una deliberación política seria...la historia del país no va a esperar 30 años a que el Frente Amplio madure para dar esa discusión”, agregó Castillo.

De hecho, señaló que si idea es quedarse como independiente en la bancada de RD.

Sobre el Partido Liberal: “Cuando ingresaron al FA toman la decisión de generar mayorías”

Tal como lo hizo el diputado Pablo Vidal el pasado domingo, Castillo se refirió a la salida del Partido Liberal del Frente Amplio. “A mí me hubiese gustado que RD hubiese tomado una decisión juntos, y que en vez de haber nos quebrado como partido hubiese dar un paso para sobrevivir juntos la crisis, que es lo que siento que hace el PL, ellos toman una decisión no hace una semana, ellos cuando ingresaron al FA toman la decisión de generar mayorías, eso deciden en su declaración, ellos sienten que en el FA no pueden generar eso porque es están generando política de polos, aunque eso es respetable...pero yo creo que esas alianzas en un momento político como este, lo que hace es dividir aguas”.

Ahora, Castillo no quiso achacar responsabilidades particulares en el asunto. “Esto no ha sido responsabilidad exclusiva del partido, es responsabilidad de todos, los partidos han sido bien pequeños, ellos no le han tomado el peso a lo que significa este proceso histórico”.

La carrera presidencial

Sobre la carrera presidencial, Castillo señaló que no desea otro gobierno de Chile Vamos, y que ojalá hay una primaria común opositora con un programa. “Hay que armar una primaria de toda la oposición, donde participe Daniel Jadue, donde participe Pamela Jiles y se pueda articular un programa común, que cada uno le pondrá su sello, y que sea la gente la que elija cuál sea ese candidato o candidata, pero en la medida que sigamos caricaturizando y finalmente empecemos a apuntarnos todos con el dedo esa alianza amplia va a ser mucho más compleja difícil de generar”.

Incluso, Castillo insinuó la posibilidad de que se refloten pactos como la Nueva Mayoría, que incluía al PC. “Sería importante que en este momento histórico eso se pudiera volver a realizar, pero uno de los problemas del gobierno de Michelle Bachelet fue que la DC desconoció parte del programa, eso no puede volver a pasar, y en caso de que vuelve a a generarse algo con esa amplitud es importante que todos se pongan a trabajar en ello”.

¿Y cuál es el escenario actual en RD? Castillo señaló: “Está bien revuelto el río en RD, hay mucha gente con la misma sensación que yo, y ahí hay variopinto de posiciones, hay gente que quiere dar la pelea interna, que pienso que es una decisión muy valiosa, pero hay otras personas que van a esperar”.