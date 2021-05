No caer en el juego de los populistas y la primera Constitución escrita en la era digital: expresidentes Lagos, Frei y Bachelet abordan el proceso eleccionario

En un fin de semana histórico para el país, donde los chilenos saldrán a las urnas para elegir a quienes redactarán su nueva Constitución, además de otros cargos, los expresidentes Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei, abordaron el proceso eleccionario.

Este último Mandatario, tras sufragar, dio un punto de prensa donde llamó a no caer en el “juego de los populistas” y a no caer en insultos ni descalificaciones.

“Las Constituciones duran bastantes años, por eso hay que hacerla bien, con tranquilidad, sin descalificaciones. Creo que es importante en un día como hoy, frente a lo que está sucediendo en América Latina, cuidar a la política. Si no hay una política confiable, responsable, los países no pueden tener una buena democracia y si no tenemos buena democracia el país no avanza, se deteriora, tenemos más pobreza y exclusión”, comenzó diciendo Frei.

En ese sentido añadió que “invito a todos a cuidar la política y a cuidar el lenguaje. Basta de insultos, basta de descalificaciones, basta de exabruptos permanentes contra las personas que opinan distinto a como yo opino. Y además, lo más importante, no caigamos en ese juego. Es el juego de los populistas, es el juego de los extremistas de uno y otro lado que no quieren ni les gusta la democracia, les gustan los regímenes autoritarios. Chile no quiere un régimen autoritario. por eso está cambiando la Constitución, porque quiere una Constitución para todos”.

Y cerró con que “todos nos necesitamos, todas las opiniones son importantes, que todos podemos aportar, pero que lo haga con respeto, cuidando el país, cuidando la democracia y sin descalificar ni insultar a nadie porque eso es muy negativo”.

El exPresidente Lagos, en tanto, a través de Twitter destacó que “en estas #Elecciones2021CL elegiremos a una Convención paritaria y con integrantes de pueblos originarios para que redacte una nueva Constitución que será la primera en el mundo escrita en la era digital y que recogerá los desafíos del cambio climático y de las nuevas tecnologías”.

Y que “la #NuevaConstitucion deberá establecer nuevas instituciones políticas para escuchar a la ciudadanía, asegurar una eficiente y más equitativa distribución de ingresos a través del sistema impositivo y garantizar un piso de igualdad en salud, pensión, vivienda y educación”.

Mientras que la exMandataria y actual Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, Michele Bachelet dijo, en una lámina difundida por su fundación Horizonte Ciudadano, que “miro con mucha esperanza lo que sucederá este fin de semana en mi país. Y lo hago por una sencilla razón: confío en lo que el pueblo de Chile es capaz de conseguir; confío en su madurez y compromiso”.