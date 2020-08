“No es bueno que alguien pueda decir que el dinero fue el que resolvió el plebiscito”: Santamaría remarca importancia de regular su financiamiento

Esta mañana, el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, se refirió al trabajo desarrollado para regular el financiamiento del próximo plebiscito del 25 de octubre.

Consultado al respecto, en conversación con Duna en Punto de Radio Duna manifestó que “sigue trabajando aceleradamente un equipo técnico, una mesa técnica (...) de tal manera de tener una propuesta que sea promulgada como ley antes del inicio de la propaganda. Pero se está trabajando en eso”.

De no resolverse este asunto, explicó Santamaría, “lo que ocurriría es que tendríamos un plebiscito sin tener regulado un aspecto fundamental como es el financiamiento”.

“Las elecciones íntegras requieren, entre otras cosas, tener claros límites de gastos, límites de aportes, quienes pueden aportar (...) sin duda, quedaría ahí un vacío, un forado, un espacio sin regular que creo que no es bueno”, reflexionó.

“No es bueno que alguien pueda decir que el dinero fue el que resolvió el plebiscito del 25 de octubre”, consignó.

Por otra parte, se refirió a la votación de los chilenos en el extranjero, considerando que los demás países podrían estar en régimen de confinamiento por la pandemia. Al respecto, aseguró que “en rigor van a poder votar en los consulados (...) va a haber un protocolo al interior del consulado”.

Covid y voto a distancia

“No es una decisión fácil”, reconoció Santamaría ante el dilema del derecho a sufragio versus el derecho a la vida planteado por La Tercera PM, en referencia a las personas con Covid-19 que quieran votar en el plebiscito.

“Es una solución difícil que tenemos que tomar con el Ministerio de salud. En el Servel abogamos para que todos ejerzan su derecho a sufragio, pero Salud tiene algo que decir”, dijo hoy en Duna en Punto.

“La jurisprudencia internacional ha dicho que no es solución priorizar uno, sino buscar una manera equilibrada que permita ejercer ambos derechos. Lo hemos conversado con instituciones de derechos humanos y vamos a seguir conversando”, añadió.

Consultado por posibles alternativas para que quienes tienen Covid-19 puedan votar, expuso que se podría desarrollar “un sistema donde se inscribieran previamente, donde las personas solicitan acceder al voto. probablemente ahí vamos a tener que hacer algunas modificaciones”.

Requerido por la posibilidad de implementar una votación postal o por internet, Santamaría fue claro para descartar estas opciones pues “en Chile la constitución es muy clara: el voto tiene que ser personal, secreto, libre e informado. Ese solo hecho descarta el voto por internet, que tampoco es tan común en el mundo”.

“En Estonia, fue bastante complejo y fue descartado. En Finlandia se aplicó y se prohibió costitucionalmente, En Chile no se puede aplicar porque no es secreto, no se da el secreto del voto”, arguyó.