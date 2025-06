“No es lo mismo un error de cuenta contable que una falta de probidad”: Orrego ante nuevo informe de Contraloría sobre el GORE

En medio de un tenso debate en el pleno del gobierno regional metropolitano, el gobernador Claudio Orrego se refirió al nuevo informe de Contraloría en el que se detectan rendiciones incompletas durante su gestión.

En el documento se encuentran los resultados de la auditoría realizada a las transferencias realizadas por el Gore de Santiago a la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana, y a las rendiciones efectuadas por esta última.

El informe desencadenó una tensa discusión entre los miembros del Consejo Regional. Los representantes de republicanos apuntaron contra Orrego, mientras que desde el PC defendieron que se deben respetar las instituciones.

Frente a este ambiente crispado, Orrego decidió hablar. “Nosotros nos tomamos muy en serio lo que dice la Contraloría, y en consecuencia aprovechamos todos los espacios que nos da para responder. Este informe llegó en mayo y tiene plazo para hacer las respectivas respuestas, todas las cuales, consejeros, les van a llegar a ustedes oportunamente”, comenzó diciendo.

Luego, agregó: “Yo les pido prudencia, en esta materia no cuesta nada enlodar a una institución y a una persona por leer demasiado rápido un informe. El mismo párrafo donde se habla de la observación de los 6.700 millones, en la última línea dice que se da por subsanada. Entonces, es fácil salir para afuera, o decirlo públicamente”.

“Yo no estoy pidiendo que no me fiscalicen, por el contrario. Yo mismo voté por la constitución de esta comisión. Yo he ofrecido voluntariamente ir a declarar al Ministerio Público, entregar mi computador, entregar mi celular. He dicho dicho públicamente a todos los que me quieran escuchar, que vamos a responder en tiempo y forma lo que nos ha dicho la Contraloría” , aseguró.

“No es lo mismo un tema de ajuste contable, en el cual puede haber errores, no lo desconozco, que una falta grave de la probidad. No es lo mismo”, cerró el gobernador.