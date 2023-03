“No es verdad que no hay proyectos en esta Cámara”: la férrea defensa de Tohá a la agenda de seguridad del gobierno frente a los diputados

Este martes, en la Sala de la Cámara de Diputados, la ministra del Interior, Carolina Tohá, hizo una firme defensa de los proyectos -y urgencias- en materia de seguridad impulsados por el gobierno.

En su alocución, refiriéndose a los cuarteles policiales, la ministra señaló que “hoy día hay 87 proyectos de cuarteles policiales en distintas etapas de análisis, ninguna en un cajón; de la PDI hay 60 más”.

“Nos es verdad que no hay urgencias en el Parlamento en proyectos de seguridad, hay diez proyectos con urgencias hoy día”, afirmó Tohá.

La jefa de gabinete fue más allá y agregó “no es verdad que no hay proyectos en esta Cámara”. “¿Por qué no están en Seguridad y están en Constitución?”, inquirió, haciendo referencia a esas comisiones legislativas. “Es una decisión de la Cámara, no del Ejecutivo”, continuó la ministra.

“Hay una batería importante de proyectos referidos a los temas de seguridad que este Parlamento decidió asignarles a la comisión de Constitución y no a la de Seguridad, pero no es porque no haya proyectos de seguridad, es un tema interno de cómo se organiza la distribución del trabajo entre las comisiones”, señaló Tohá.

La jefa de Interior, además, recordó el compromiso de seguridad que iba a suscribir el gobierno con la oposición y del que ese último bloque se bajó por los indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric a fines del año pasado.

De esas conversaciones, la ministra afirmó que existen 70 iniciativas, tanto a nivel de proyectos de ley como de carácter administrativo. “De esas, más o menos la mitad las propuso la oposición”, indicó Tohá.

Para marzo, Tohá detalló que están los proyectos de sanción al que el porte de combustible en el contexto de manifestaciones sociales, “para evitar que se ocupen para hacer bombas molotov”, la presentación a nivel legal de las reglas de uso de la fuerza, indicaciones al proyecto de ley de usurpaciones que está en el Senado, entre otros.

“Vamos a cumplir todos los compromisos”, aseguró la secretaria de Estado, adelantando que para abril “vienen seis compromisos más”.

Cámara despacha a ley proyecto sobre delincuencia organizada

Como segundo proyecto en la tabla de este martes, la Cámara de Diputados debía votar el proyecto de ley sobre sanciones a la delincuencia organizada.

Por 108 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones, la Sala despachó el proyecto y está en condiciones para convertirse en ley.