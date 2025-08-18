SUSCRÍBETE
Política

“No hay espacio para experimentos”: Lagos Weber afirma que ejes esenciales del programa de Jara serán “razonables”

“No me voy a anticipar, pero todas las señales que ha dado Jeannette Jara desde después de la primaria, ninguna ha apuntado a cosas identitarias, de esa naturaleza", aseguró el senador.

Helen Mora 
Helen Mora
Foto: Andrés Pérez Andres Perez

La mañana de este lunes, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) se refirió a los ejes esenciales de un futuro programa del eventual gobierno de Jeannette Jara (PC).

La candidata PC -a eso del medio día- dará a conocer los puntos principales de su hoja de ruta en su posible administración.

Al respecto, en radio Pauta, el parlamentario defendió que Jara, más allá de su militancia comunista, “ha hecho un esfuerzo claramente que se va a conocer hoy y se va a ir desarrollando a lo largo de la campaña una vez que tenga lugar el trabajo territorial que va a ser ella en su despliegue”.

Dicho eso, y sin ánimos de adelantar nada, Lagos Weber señaló que los ejes “van a ser razonables, van a ser cosas que están dentro de nuestro sentido común”.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

“No hay espacio para experimentos, y eso Jeannette Jara lo tiene clarísimo, y muchos de nosotros, los que empujamos también esta candidatura, trabajamos para eso”, añadió.

“No me voy a anticipar, pero todas las señales que ha dado Jeannette Jara desde después de la primaria, ninguna ha apuntado a cosas identitarias, de esa naturaleza. Es más, ella ha sido bien cauta en eso, porque para hacer transformaciones en Chile, tú requieres sumar, y para sumar tienes que ampliar tu base de apoyo, y ampliar la base de apoyo es tratar de entender que no todos piensan como tú, y tienes que entonces encontrar esos comunes denominadores”, complementó el senador.

