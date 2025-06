“No me gustan las campañas del terror”: Jara defiende su competitividad para enfrentar a la derecha

La candidata de Acción Humanista (AH) y el Partido Comunista (PC), Jeannette Jara abordó la idea al interior del Socialismo Democrático sobre que Carolina Tohá es la candidatura que posee mayor competitividad para enfrentar a la derecha en primera vuelta.

Lo propio han manifestado desde el comando del Frente Amplio. La jefa de campaña de Gonzalo Winter, la diputada Gael Yeomans defendió que “es el candidato más competitivo de esta primaria y que puede ofrecerle a Chile una continuidad en los cambios que empujó el Presidente Gabriel Boric".

Sin embargo, la militante PC llamó a tener cautela con anticiparse a la definición del 29 de junio.

Desde Copiapó, tras comprometerse a un proyecto ferroviario que conecte Santiago con la Región de Atacama, la candidata señaló: “Va a ser la ciudadanía quien elija a la candidata más competitiva, no son declaraciones de los comandos las que establecen eso, pero lo segundo es que no me gustan las campañas del terror".

En ese sentido, agregó: “No es bueno estar metiendo miedo, sobre todo viendo los datos objetivos”.

“Ayer mismo el estudio público hizo una proyección de la primera vuelta presidencial en la que soy más competitiva que todos los candidatos de la primaria, entonces no le veo mucho sentido a estar nosotros mismos declarando algo que va a decidir la ciudadanía y menos estar metiendo miedo”, sostuvo.