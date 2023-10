“No sé si se puede esperar más”: Paulina Vodanovic aborda aplazamiento en la tramitación de reforma de pensiones y afirma que las “necesidades de la gente en materia previsional son urgentes”

No cayó bien en los parlamentarios del Partido Socialista (PS) la decisión del Ejecutivo de congelar la tramitación de la reforma previsional -que encabeza la ministra del Trabajo y vocera subrogante, Jeannette Jara (PC)-, para después del plebiscito constitucional del 17 de diciembre. De hecho, algunos dirigentes del oficialismo aseguraron que se enteraron por la prensa de la medida.

Según pudo corroborar La Tercera, desde la administración Boric estiman que si se rechaza la propuesta de nueva Constitución, puede tomar fuerza la reforma de pensiones. En cambio, si se aprueba el texto, se complejizaría la tramitación política.

Bajo ese contexto, este lunes, en conversación con Radio Duna, la secretaria de Estado hizo una autocrítica. “La verdad es que pensé que estaban todos plenamente informados, así que hago una autocrítica en ese sentido. No solo no tengo problema en reconocerlo, sino que me hago cargo y responsable de ello. Voy a reunirme hoy día con todos los que pueda”, aseguró.

Paralelamente, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, en conversación con Radio Universo, planteó que “estas no son las acciones de una compañía, estamos hablando de las necesidades de la gente y las necesidades de verdad y todos lo sabemos en materia provisional son urgentes”.

“Entonces, yo no sé si se puede esperar más, y lo relaciono con el 18 de octubre, porque ahí lo que vimos una explosión de solicitudes, de demandas sociales, por supuesto, mal llevadas y que terminan con violencia, pero que en su origen parten cuando un ministro dice ‘vayan a comprar flores porque subió el pan; la gente va a hacer fila a los consultorios para hacer vida social’, y otras lindura de ese tipo, o sea, un desprecio por las necesidades sociales de la gente”.

En esa línea, planteó que “hay que propiciar que sea el momento de discutir la reforma de pensiones, para que millones de chilenos que están en una situación desmedrada hoy y gente que no puede jubilar pueda jubilar”, añadió.

Comisión para la discusión de la reforma de pensiones. Foto: Agencia Uno.

Parlamentarios PS manifiestan “preocupación” por la medida

Bajo ese escenario, esta mañana parlamentarios del PS concurrieron a La Moneda para manifestar su “desacuerdo” con la decisión del gobierno. El senador Gastón Saavedra, integrante de la comisión de Trabajo, hizo presente su “preocupación por el tratamiento de la reforma previsional. No hemos dado respuesta en ninguno de los puntos de la base fundacional del 18 de octubre como movimiento social y, por lo tanto, se requiere una respuesta pronta y urgente, un tratamiento definitivo de la reforma previsional que nos asegure la seguridad social para el país”.

“Desplazarlo no es lo correcto”, lanzó el parlamentario, destacando que, a su parecer, “lo correcto es tratarlo de una vez por todas y llegar a los acuerdos necesarios para sacar adelante esta tarea”.

Por su parte, el diputado Juan Santana, aseguró estar “tremendamente preocupados por estas ideas que han estado circulando acerca de una eventual postergación de la tramitación de la Reforma Previsional post plebiscito de fin de año”.

“Esta reforma, que se presentó hace casi un año en la Comisión de Trabajo de la Cámara de diputados, es indispensable que la ponga en tramitación, poniéndola en tabla o bien ingresando una indicación en los términos que se ha advertido”, señaló.

En esa línea, hizo un llamado al gobierno para “darle celeridad y tramitación a la reforma al sistema de pensiones y no seguir postergando, por un chantaje que es inaceptable por parte de la derecha, el avance necesario de esta reforma que es tan importante para los jubilados y jubiladas de nuestro país”. “La postura de los socialistas es que esta reforma debe tramitarse a la brevedad”, resaltó.