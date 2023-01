“No sea burlona, ministra”: el duro cruce entre Tohá y la senadora Ebensperger (UDI) tras comisión en el Congreso

A las 10.30 horas de este martes estaba citada la Comisión de Constitución del Senado para abordar el proyecto de reforma constitucional que habilita a las Fuerzas Armadas a resguardar infraestructura crítica.

Sin embargo, toda la atención se la llevó un duro cruce de palabras entre la senadora Luz Ebensperger (UDI) y la ministra del Interior, Carolina Tohá, en donde la parlamentaria le pedía a la Secretaria de Estado “no ser burlona”.

En parte del diálogo, la senadora subrayó en que los homicidios han aumentado un 43% en la Macrozona Norte. Tohá respondió con “no mezclar peras con manzanas”.

“No sea burlona ministra, yo la respeto, usted también respete a los senadores”, dijo la parlamentaria. La ministra, insistiendo, pedía espacio para responder. “Esto de meter infraestructura crítica en la frontera lo inventamos nosotros en diciembre, a nadie se le había ocurrido”, señaló la ministra.

“Queremos Estado de Excepción en el norte”, lanzó Ebensperger al momento de retirarse de la sala de la Comisión.

Tras la instancia, la secretaria de Estado fue consultada por el impasse. “Sí tuvimos una discusión al final, pero no quisiera, o sea en lo más mínimo generar con ella un impasse. Lo que no nos parece es que muchas veces en el debate público se habla de la urgencia de tener respuestas en esta tema y cuando está la oportunidad frente a nosotros de actuar aparecen distintas razones por las cuales se posterga, pero no es algo personal ni ningún impasse con la senadora”.

En la instancia no hubo acuerdo para votar el proyecto en general.

* El video expuesto en este artículo pertenece al periodista Rienzi Franco.