“No somos bolsonaristas”: Republicanos se desmarcan de expresidente brasileño tras asalto a sedes de los poderes del Estado

El día de ayer quedará marcado en la historia brasileña como un episodio oscuro. Manifestantes adherentes a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, se acercaron e ingresaron a las inmediaciones de la sede presidencial brasileña, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, lo que tomó de imprevisto a las fuerzas policiales, que tardaron en tomar control de la situación.

En Chile, distintas voces del mundo político reprocharon la asonada. El presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a ésta en sus redes sociales como un “cobarde y vil ataque a la democracia”.

Mientras que el expresidenciable José Antonio Kast, quien ha manifestado su cercanía y simpatía por Bolsonaro, también manifestó su repudio: “La violencia política es inaceptable siempre. A diferencia de otros, nosotros condenamos la violencia que ocurre en Brasil (...)”, escribió el fundador del Partido Republicano (PR) en Twitter, cuestionando directamente al gobierno por su rol en las manifestaciones de octubre del 2019.

En las filas de esa tienda, el apoyo a Bolsonaro a lo largo de su trayectoria electoral y como presidente se ha hecho notar. Kast se reunió con este cuando aún era candidato presidencial, en 2018, y le manifestó el apoyo a su candidatura. Posteriormente, con Bolsonaro en la presidencia, Kast aplaudió en reiteradas ocasiones su gestión, además de defender la misma en redes sociales.

En 2019 Cristián Valenzuela, actual director ejecutivo de Ideas Republicanas, think tank asesor del Partido Republicano -que también es asesor legislativo de la bancada de diputados de esa tienda-, escribió una columna en La Tercera que tituló “Un Bolsonaro para Chile”, en la que felicitó las acciones tomadas por el entonces presidente de Brasil.

Pero hoy sus parlamentarios prefirieron distanciarse de la figura del expresidente brasilero -quien está en Orlando, Estados Unidos, desde antes del cambio de mando a Lula da Silva- tras los destrozos en las dependencias de los tres poderes del Estado brasileño por parte de sus seguidores.

Tiempos modernos

La ex convencional constituyente y actual presidenta del Partido Republicano, Ruth Hurtado, manifestó que “hemos sido siempre muy independientes”, en alusión a que para ellos Bolsonaro no es un líder a imitar en el país. Sobre esto, aclaró que “nosotros tenemos nuestra figura propia, que es José Antonio Kast, y no queremos que se parezca a ningún otro”.

Además, Hurtado puntualizó en que sus electores asumieron de buena forma la derrota por la Presidencia en 2021, cuando Gabriel Boric se impuso a Kast. “Asumimos nuestra derrota civilizadamente”, añadió, marcando distancia entre los electores del exdiputado y los de Bolsonaro.

Por su lado, en la bancada republicana de la Cámara de Diputados condenaron la invasión a los poderes del Estado en Brasil.

El jefe de la bancada de diputados José Carlos Meza (PR) afirmó estar de acuerdo con lo que publicó Bolsonaro en Twitter, en donde este último hizo mención a que las manifestaciones pacíficas están en la democracia, pero la “depredación de espacios”, como calificó los eventos acontecidos ayer, no. “Ninguno de nosotros avalaría ello”, dijo. Por otro lado, Meza valoró el tiempo la condena que realizó el gobierno, pero acusó un doble estándar por parte del presidente Boric.

“(Bolsonaro) Era un presidente con el cual compartimos muchas ideas, otras no tanto, lo que valoramos es la condena”, aseveró Meza, quien marcó diferencias también con el ex líder brasileño. “Nosotros nos regimos por nuestras ideas y principios, porque las personas tienen luces y sombras siempre. Los países tienen realidades muy distintas. Bolsonaro no fue capaz de construir un partido, como el republicano”.

Consultado por lo mismo, el diputado Benjamín Moreno (PR) declaró que: “No somos bolsonaristas, sino que aplaudimos las buenas medidas de ese gobierno que se reflejaron en un gran resultado en la economía, y un enorme resultado en la lucha contra la delincuencia”. Bajo el mismo punto aclara que “no es que Bolsonaro sea un ejemplo o no, sino que sus buenas medidas y buenos resultados de él lo son”.

Por último, el diputado Agustín Romero (PR) se refirió a que lo acontecido ayer en Brasilia “no fue una acción realizada por el Presidente Bolsonaro sino una acción realizada por un grupo de radicales contrarios al Presidente Lula después de un proceso eleccionario reñido”.

Asimismo, concluyó que “decir que el presidente Bolsonaro ha sido ejemplo para el Partido Republicano no es preciso. Personalmente, uno puede tener coincidencias o cierta afinidad con una personalidad política o programa, pero señalar que él ha sido ejemplo para el PR no es correcto”.