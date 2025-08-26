“No soy la mamá de ninguno de los dirigentes”: Jara se desliga de los dichos de Carmona y “llama a concentrarse en la campaña”

La candidata presidencial del bloque oficialista, Jeannette Jara, se distanció de las críticas de Lautaro Carmona hacia la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

El timonel del Partido Comunista otra vez abrió un flanco en la candidatura de Jara tras afirmar que Marcel privilegió “el recurso” por sobre “la necesidad social”. Las declaraciones de Carmona contrastaron con un extenso mensaje de reconocimiento que dedicó Jara en sus redes sociales a la gestión del exministro.

Por lo mismo, los reproches de Carmona generaron múltilples críticas oficialistas, una de ellas fue la del senador Ricardo Lagos Weber, que en su rol como miembro del comando, cuestionó el apoyo de Carmona a Jara y calificó los dichos del comunista como “cero aporte”.

En este contexto, este martes, en medio de su gira por Iquique, la candidata llamó a concentrarse en la campaña. Al ser consultada por la polémica, Jara contestó: “No soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos políticos, quiero ser Presidenta de Chile para darle soluciones".

La aspirante a La Moneda profundizó su mensaje y remarcó que su prioridad es avanzar con la gira nacional.

“Aquí somos todos adultos. Estoy concentrada en otros temas. Hoy en particular he querido presentar el proyecto de Chile Más y Mejores Empleos, que consta de diez iniciativas y que lo que busca es precisamente es fortalecer el empleo a través de distintas iniciativas”, zanjó.

Y añadió: “Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, todas pueden ser válidas, el punto es si son oportunas o no, y si son las vías más adecuadas. Cada uno de los que está opinando, para un lado y para el otro, la verdad creo que son todos adultos, gente con harta experiencia. Yo les pediría a todos que se concentren en la campaña y en entender que el proyecto político adversarial no está entre nosotros, está al frente, no son nuestros enemigos, pero piensan distinto a nosotros y tienen una mirada distinta de país".