“No tiene nada que ver con nuestra coalición”: FA aborda aparición de Tombolini en franja de Winter

La utilización de la imagen de Patricio Tombolini (PR) en la franja electoral de Gonzalo Winter (FA) sigue estando sobre la mesa.

Y es que el tema ha generado varios cruces entre la candidata del Socialismo Democrático (SD) -coalición que reúne al PS, PR, PPD Y PL- y el abanderado frenteamplista.

Sobre esto mismo, la timonel del FA, Constanza Martínez, fue consultada en La Moneda tras asistir al habitual comité político ampliado. La exdelegada presidencial de la RM desdramatizó la situación y argumentó que ellos también han recibidos “epítetos” desde el SD.

“La verdad es que en general cuando quedan pocas semanas para una elección es natural que se expresen algunas diferencias entre proyectos distintos, pero que tienen un objetivo común”, dijo en primer lugar.

Santiago 3 de Junio 2025. El candidato Gonzalo Winter participa en el debate Primarias Presidenciales Usach 2025. Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

“Nosotros también hemos recibido por parte de senadores de la República epítetos de carácter bien fuerte, se nos ha tratado de corruptos, de imbéciles, también de un montón de cosas que han ocurrido, pero me parece que el foco principal está en poder discutir sobre ciertos elementos que todavía quedan pendientes por discutir”, agregó Martínez.

Luego, continuó: “Ayer pude explicar también que una de las piezas gráficas que produjo cierto grado de molestia, no estaba enfocada en nuestros compañeros de coalición, sino que al contrario, a la mesa del poder, aquella que está capitalizando muchas veces con dolores de la ciudadanía, como son la salud, las pensiones, la educación, y eso nada tiene que ver con nuestros compañeros de coalición ”.

“Creo que es muy legítimo que tengamos diferencias de opinión, creo que dentro de la franja se utilizó un elemento que no tiene nada que ver con el resto de nuestra coalición, es parte de lo que vamos a discutir probablemente en reuniones sucesivas, nuestra finalidad es poder encontrarnos en esta primaria unitaria, pero también mostrar cuáles son los temas que creemos que están pendientes, en eso la desigualdad es un tema muy importante para nuestro país”, añadió.

“Hoy día creemos que es importante que se haga un debate sobre la desigualdad, que podamos darlo y en eso es legítimo dentro de una campaña utilizar distintas herramientas, en eso nosotros no hemos caído en la descalificación y con eso quiero ser bien clara, como sí ha pasado con nosotros en que se nos ha descalificado permanentemente”, reiteró.

Sobre el eventual ofrecimiento de una disculpa al Partido Radical, Martínez dijo que es algo que deben conversar con ellos.

“Las imágenes que se usaron fueron simplemente para dar contexto sobre tiempos icónicos de nuestra historia, no tuvo como finalidad generar una aprehensión particular con las personas que ahí se señalaban. De hecho, no hay ninguna alusión dentro del video del caso mismo. Son imágenes de archivo que son públicas, conocidas por la ciudadanía”, volvió a argumentar.