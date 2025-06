“No toda crítica al PC es anticomunismo”: la férrea defensa de José Tohá a su hermana mayor

En varias de las actividades de campaña que han congregado a los adherentes de Carolina Tohá, de cara a la primaria de este domingo, se repite una persona que no pasa inadvertida.

Se trata de José Tohá, el hermano de la abanderada del Socialismo Democrático. Con anteojos y un jockey que dice “Tohá presidenta”, el arquitecto, quien viajó desde Estados Unidos para participar de la campaña, ha dedicado buena parte de su tiempo durante las últimas semanas a sumarse a banderazos y volanteos.

Foto: Andres Perez Andres Perez

No solo se le ha visto en manifestaciones de apoyo, sino que también ha defendido a su hermana de los emplazamientos que se le hacen en el marco de la contienda electoral.

El viernes pasado, en un grupo de WhatsApp que comparte con otros adherentes de la candidatura, José Tohá se pronunció sobre las acusaciones de anticomunismo que se le hicieron a la abanderada desde el Partido Comunista (PC), en momentos en que incluso algunos de quienes la respaldan aseguraron sentirse incómodos con la postura que adoptó con respecto a Jeannette Jara.

Esto, en particular, luego de que Carolina Tohá reconociera, en entrevista con Mega, que “no soy partidaria de que el PC gobierne al país (...). Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o el proyecto que mi mundo representa”.

En el chat, José Tohá escribió: “Diría que hay que ser muy cuidadoso con el uso del término ‘anticomunismo’. Así como no toda crítica a Israel es antisemitismo, no toda crítica a ese partido es anticomunismo. Mucho menos que un candidato exprese preferencia porque su sector gobierne y no el de su contrincante en las primarias. Carolina no es anticomunista y se la jugó antes que muchos otros por reformas para que el PC tuviera representación en el Congreso y entrara a la Nueva Mayoría“.

Más allá de ese mensaje, José Tohá también ha permanecido activo en redes sociales durante la campaña de su hermana. El domingo por la noche, mientras se transmitía el debate de TVN, escribió en su cuenta de X: “Esperar que una candidata -en referencia a Jeannette Jara- responda por qué encuentra Cuba una democracia es lo mínimo. Una presidenta tiene que ser capaz de responder preguntas mucho más complejas y dar la cara. Tohá da siempre la cara”.

Las palabras del hermano de la exministra del Interior fueron en línea de lo que ella misma planteó ese mismo día públicamente. En medio de las críticas, Tohá manifestó que “no acepto que se me ponga el título de anticomunista”.

Y agregó: "He trabajado toda mi vida con el PC, he defendido al PC una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, o se le intenta poner caricaturas o prejuicios: nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes".

Despliegue familiar

La familia Tohá ha estado unida en el desafío por llevar a la exalcaldesa de Santiago a La Moneda. En los volanteos y banderazos también es usual ver a María Tohá, prima de la exministra del Interior.

Incluso se ha sumado Moy de Tohá, la mamá de Carolina y José, de 88 años. En conversación con este medio, la exembajadora señaló que su hija “es la primera persona en varios años que enfrenta la seguridad en serio (...). Hizo un trabajo prolijo, se aumentaron los policías, las medidas de comunicación interna, se le dio inteligencia militar a los carabineros. Esas cosas no se ven al tiro, se ven después de un tiempo, cuando maduran”.

Foto: Andres Perez Andres Perez

En varias de sus actividades de campaña Tohá ha sido acompañada, además, por sus hijos Matilde y Emilio Salinas Tohá. Ambos estuvieron con ella el día que dejó su cargo en La Moneda para emprender la aventura presidencial.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La primera de ellas tiene la particularidad de que es militante del Frente Amplio, partido que presentó como candidato presidencial a Gonzalo Winter. Él y Carolina Tohá han protagonizado varios cruces durante la campaña previa a la primaria. Sin ir más lejos, en el debate de TVN, el diputado emplazó a Tohá por la discusión tributaria. “En tu programa se plantea expandir hacia la clase media y media baja el pago del impuesto a la renta. ¿Por qué?“, preguntó el diputado.

“En mi programa no se planea expandir el impuesto a la renta”, le retrucó Tohá. “El 1% más rico del país concentra el 50% de la riqueza, nivelar eso no es humo. Entiendo que usted ha propuesto en entrevistas algo que no está en la respuesta que me entrega”, insistió el diputado. “Me están poniendo en la boca cosas que nunca he dicho. Estás mal informado, Gonzalo”, le volvió a responder Tohá.