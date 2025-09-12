“No usamos ese estilo”: Kast descarta mal uso de redes sociales de su sector y vuelve a apuntar contra Jara

En una entrevista radial la mañana de este viernes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, descartó que él o su sector haga mal uso de las redes sociales y volvió a arremeter contra la abanderada oficialista Jeannette Jara.

En diálogo con radio Infinita, el exdiputado fue inquirido por el duro cruce que protagonizó al principio del debate de Chilevisión con la exministra del Trabajo, referido a la supuesta “red de bots” que habría concertado ataques contra Evelyn Matthei y la propia Jara.

“El inicio fue un poco más fuerte, pero después creo que se fue desarrollando en buen sentido el debate. Las preguntas iniciales yo al menos habría esperado que fueran de los temas que son más urgentes de resolver en el país, como el tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema de educación, salud, vivienda. Pero el formato estaba planificado así, los periodistas eran libres de iniciar los temas y partieron precisamente con el tema de las redes sociales, que no creo que sea el tema más relevante a discutir hoy día”, partió diciendo.

Tras esto, el aspirante a La Moneda descartó que su sector esté detrás de esas “operaciones”: “Nosotros siempre hemos señalado que hay que hacer un buen uso de las redes sociales. Aquí se hacen acusaciones de que unos usan un tipo de estilo para las redes sociales. Nosotros no usamos ese estilo, lo nuestro es absolutamente orgánico. Mis redes sociales, ustedes las pueden ver, son claras, serán duras en algunas cosas, pero siempre hablando con la verdad”.

Y luego lanzó: “Hay otros, como por ejemplo una de las jefas de campaña de Jeannette Jara, que es Laura Albornoz, que permanentemente está retuiteando ella directamente cuentas muy agresivas. Y ella misma como que pierde la templanza en las redes sociales, siendo además que tiene tres funciones, y una de las funciones es pública, es financiada por todos los chilenos, y pareciera que se dedica más a las redes sociales que a preocuparse de que a Enap le vaya bien”.

Kast además volvió a repasar a la candidata oficialista, en torno a la sucedido en el foro televisivo: “Todavía no he escuchado una palabra de excusa, pero ya lo doy por superado porque no lo va a hacer. No quiero quedarme pegado en eso y que volvamos a las urgencias. Yo creo que este tema ella también lo va a dar por superado porque, como le dijo Marco Enríquez-Ominami, tenía un rostro muy ofuscado. Porque quedó en ese tema y no pudo salir a debatir de otro”.