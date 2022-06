“No vine a este cargo para caerle bien a las personas”: Giorgio Jackson aborda críticas a su gestión

El ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, se refirió a las críticas que recibió el martes, de parte de senadores socialistas en la Cámara Alta, mientras se discutía la prórroga de extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur. En la instancia, algunos parlamentarios aprovecharon la ocasión para emplazar a Jackson por diversos temas, entre ellos, el fin del Senado, que esa misma tarde la Convención Constitucional zanjó que dejaría de funcionar en marzo de 2026, para dar paso a la conformación de la Cámara de las Regiones.

El ministro Jackson, en conversación con el Diario Financiero, abordó las críticas que recibió de los senadores oficialistas, señalando que, “en el Senado, hay una idea de que de alguna manera el gobierno tuvo algo que ver. Cuando la realidad, es que a cualquier persona que haya trabajado en la Convención, sea asesor, convencional o sean quienes toman actas y están en la Secretaría, les consta que el Ejecutivo no mueve la aguja”, aseguró.

Al ser consultado sobre, si le ha faltado humildad al afrontar el cargo ministerial, indicó que se asesora con su equipo, para “que me digan si es que incurro en esas prácticas. Me trato de rodear de gente que no me diga que sí, sino que me cuestione. Por cierto, puedo siempre recoger las críticas constructivas, pero en general he estado tratando de esquivar todos los conflictos en términos de relaciones interpersonales”.

“Estoy de verdad haciendo un esfuerzo activo. Si uno compara mi comportamiento como parlamentario, donde no tienes mucha responsabilidad de la cual hacerte cargo hacia adelante, eres más, por así decirlo, ‘freelance’, hoy día cualquier observador independiente puede observar que me comporto de una manera más matizada. Ando más tranquilo, más cauto”, aseguró.

El secretario de Estado, manifestó que, si bien, puede haber personas a las que “no les caigo bien”, “yo no vine a este cargo para caerle bien a las personas, vine a hacer un trabajo, a dialogar con el poder legislativo, a escuchar los puntos políticos para mejorar los proyectos de ley, y yo voy a hacer todo lo posible para tratar de cumplir bien esa labor, y que la personalidad no interfiera en ese diálogo”.

Asimismo aseguró que “el tango se baila de a dos” y que se requiere un “salto de confianza de las dos partes en cada conversación que hay con los parlamentarios y parlamentarias. Y yo siempre he estado disponible a dar ese salto, pero también me gustaría que el resto lo diera”.

Ministros durante la Sesión de Sala del Senado el martes, citada para analizar la solicitud del Presidente de la República para prorrogar el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

¿Qué pasó en el Senado?

El martes, el ministro asistió a la sala sala del Senado, cuando se discutía la prórroga de extensión del Estado de Excepción en la Macrozona Sur, que finalmente fue visada por el Parlamento. Paralelamente, la Convención Constitucional zanjó que la Cámara Alta dejaría de funcionar en marzo de 2026, para dar paso a la conformación de la Cámara de las Regiones, en caso de ganar la opción Apruebo en el plebiscito de septiembre.

En el Senado y sin mencionar el nombre de Jackson, pero haciendo una alusión directa a su gestión, el senador socialista Fidel Espinoza, manifestó:

“Aquí ha habido ministros, uno que salió de la sala recién, que han estado más preocupados de la destrucción de las instituciones democráticas que de preparar verdaderamente una agenda de seguridad para el país. Hay ministros que han estado más preocupados de estar destruyendo la soberanía popular, la institucionalidad, pero no los temas de seguridad por los cuales fueron elegidos para gobernar”.

En la instancia, el senador socialista, Alfonso de Urreti, también interpeló al ministro recriminándolo por el rol que jugó en la comisión mixta de Infraestructura crítica. “No me gustan las actitudes pusilánimes de algunos ministros, que en la Comisión de Constitución, ministro Jackson, al abordar la infraestructura crítica, señala que no es necesario abordar este tipo de situaciones”, señaló.

El miércoles, tras las duras críticas hacia Jackson, provenientes del propio oficialismo, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo abordó la situación y aclaró que el gobierno no tiene responsabilidad de las decisiones de la Convención. “Estamos en un proceso soberano de discusión, bajo reglas del juego democráticas que fijó nuestro país rarificadas en un plebiscito, donde ganó el Apruebo y dio las facultades para que los representantes pudieran determinar una propuesta de nueva Constitución que involucra varios elementos, derechos sociales y también sistema político”.

“Y eso fue deliberado, fue ratificado por el quórum de dos tercios, que es el más alto que tiene nuestras reglas democráticas. Y, por lo tanto, no veo por qué este sea tema de responsabilidad del Ejecutivo cuando es del Poder Constituyente”, indicó ese día la secretaria de Estado.

Asimismo, el presidente del Senado y extimonel del PS, Álvaro Elizalde, el viernes, apoyó al ministro: “Yo tengo una buena evaluación de la gestión del ministro Jackson; tengo una muy buena relación de coordinación, él es el ministro que está a cargo de la relación con el Congreso Nacional”, dijo.

Agregando que “por lo menos, en mi experiencia (como presidente del Senado) ha habido voluntad de coordinación y trabajo conjunto para sacar adelante iniciativas que benefician a los chilenos, entendiendo, obviamente, que el Poder Legislativo es un poder autónomo”.