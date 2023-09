“No voy a renunciar”: ministro Montes descarta dejar el cargo y dice que la querella del CDE “tiene mucho sustento”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS) reiteró estar tarde que no dejara sucargo y se refirió a la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras (ex militante de Revolución Democrática) y del representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, (ex RD), por su presunta responsabilidad como autores del delito de fraude al Fisco.

“Nosotros creemos que el hecho de que el CDE, analizando todos los datos, haya resuelto querellarse en los términos acusando por fraude, es algo que tiene mucho sustento y esperamos que esto avance”, manifestó tras participar en un evento en el que estaba presente el Presidente de la República, Gabriel Boric y la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC).

Asimismo, el titular de Vivienda adelantó que han recuperado parte de los montos asignados a la fundación Democracia Viva y que “faltan $90 millones que esperamos que a través de juicio puedan recuperarse”.

En ese sentido, recalcó que “lo que importa es que quienes cometieron actos irregulares y cayeron en corrupción, respondan al país”.

“Yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez, yo voy a cumplir la labor mientras el Presidente me encargue las tareas que estoy desarrollando”, cerró.

Las declaraciones del secretario de Estado ocurren en medio de las críticas a su gestión de parte de algunos parlamentarios, tras el informe de Contraloría, que confirmó hechos que podrían ser constitutivos de delitos de corrupción en la Seremi de Vivienda de Antofagasta.