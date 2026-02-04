SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “Nuestro compromiso no está ni con la izquierda ni con la derecha”: PDG mantiene suspenso sobre el acuerdo administrativo de la Cámara

    Ante la posibilidad de que no lleguen a un consenso con ninguno de los dos grandes bloques políticos en la Cámara, en la bancada del partido del expresidenciable Franco Parisi, no descartan con correr solos en la futura corporación. El riesgo, eso sí, es que los espacios de poder con los queden -como las comisiones legislativas- sean los menos relevantes.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    En medio del receso legislativo, las bancadas de diputados siguen con los ojos puestos en el acuerdo político-administrativo de la Cámara, pacto que define las cuotas de poder al interior de esta rama del Congreso.

    Una de las bancadas clave en este contexto -dado los equilibrios con los que quedó la nueva Cámara- será la del Partido de la Gente.

    Altos representantes de esta colectividad, como su presidente, Rodrigo Vattuone, y el jefe de los diputados, Juan Marcelo Valenzuela, han sostenido conversaciones con los dos grandes bloques políticos en la Cámara.

    Con la derecha les fue mal, luego de que los negociadores de este sector -el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) y el diputado Benjamín Moreno (republicano)- desecharan las pretensiones del PDG de presidir la corporación el primer año -el 2026- y que tuvieran un periodo de un año y cuatro meses.

    Por lo mismo, Valenzuela anunció públicamente que se bajaban de esa mesa de conversaciones. Y, esa misma jornada, activaron conversaciones con los representantes de la centroizquierda.

    En ese contexto, es que en las filas del PDG no hay postura única.

    Valenzuela, por ejemplo, aseguró que “nuestro compromiso no está ni con la izquierda ni con la derecha. Más allá de las opiniones personales, lo que importa es el proyecto colectivo, hay un trabajo grupal, hay un presidenciable que logró un 20%, hay un partido que goza de buena salud y hay diputados que salieron electos bajo esa condición”.

    “Bajo ese contexto, es que nosotros seguimos conversando con los distintos sectores y esto tiene como objetivo final que el Partido de la Gente goce de un buen camino para que pueda instalar los proyectos de ley que vayan en beneficio de las personas que nosotros representamos”, añadió el titular de los diputados PDG.

    Sin embargo, la diputada Pamela Jiles -quien es la carta del partido para presidir la Cámara- ejerció presión pública para que el PDG pacte con la derecha, a pesar de que las conversaciones estén cortadas.

    En conversación con T13 radio, la legisladora afirmó que “la derecha actúa con mucha torpeza en esto, particularmente la UDI, y ha arrastrado, lamentablemente, al Partido Republicano, pues yo creo que sería facilísimo tener un acuerdo administrativo con el PDG, y creo que se ahorrarían hartos dolores de cabeza, ellos probablemente, por ejemplo, tienen temor de los retiros (previsionales).

    “Creo que los puntos en común que son necesarios, que son imprescindibles, porque en realidad Kast no va a poder hacer nada, en la Cámara al menos, pinchando dos votos. Necesita una serie de reformas que van a requerir quórum más importante y no va a poder hacer nada sin el PDG”, insistió Jiles.

    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Pese a esta presión, Valenzuela aclaró que “si existe una visión mayoritaria dentro del PDG, es la valoración de la libertad y de la independencia. Por eso se explica el ‘facho ni comunacho’, el voto nulo y se podrían explicar otras decisiones en el futuro que vayan más allá de la izquierda y de la derecha”.

    La pista de Valenzuela dice relación con la posibilidad de que la bancada del PDG pueda por correr por colores propios en la próxima legislatura.

    De hecho, el diputado Fabián Ossandón adelantó que existe esa posibilidad.

    “Esto no se trata de izquierdas ni de derechas. Nosotros llegamos a la Cámara de Diputadas y Diputados a representar a la gente, no a los bloques políticos”, aseguró.

    Y añadió: “Dialogamos con todos quienes estén disponibles a trabajar en serio, sin exclusiones ni faltas de respeto. Y también está la opción de seguir como siempre, de manera autónoma, con la fuerza de la gente como nuestro principal respaldo”.

    El riesgo de este diseño, eso sí, es que los espacios de poder con los queden -como las comisiones legislativas- sean los menos relevantes.

    El movimiento de piezas

    La últimas conversaciones que se dieron en la sede del Congreso por el acuerdo -tanto cruzadas como al interior de los propios bloques- arrojaron cuatro posibles escenarios.

    El primero es que los 76 diputados de derecha (incluyendo libertarios) sellen un acuerdo con algunos descolgados para sumar los 78 votos necesarios y tomar el control de la Cámara en sus principales espacios de poder.

    El segundo escenario, en tanto, es que las derechas pacten con el PDG, con lo que superarían holgadamente la mayoría.

    El tercer pronóstico es que la centroizquierda (PS, PPD, DC y otros) y la izquierda (PC y FA) pacten con el PDG para lograr los 79 votos.

    El cuarto plan es un pacto acotado entre seis colectividades: PS, PPD, DC, UDI, RN y el Partido Republicano. Esta fórmula permitiría repartir las cuotas de poder entre todos los partidos durante los cuatro años de legislatura, mientras que las otras tiendas quedarían relegadas a espacios menos relevantes.

