¿Nuevo centro político? Evópoli y Demócratas conforman comité mixto en el Senado

La jornada de este martes los comités de Demócratas Chile y de Evópoli constituyeron un comité mixto en el Senado.

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) fue designado como jefe del comité, y su par Matías Walker (Demócratas), el subjefe del mismo.

De esta manera, además de Cruz-Coke y Walker, la instancia quedó integrada por Ximena Rincón y Sebastián Keitel.

La batalla por la permanencia

Esta conformación se da en medio de la discusión por la continuidad de Evópoli, Demócratas y otras 11 colectividades.

Lo anterior debido a que dichos partidos no cumplieron con el mínimo del 5% de los votos de la elección de diputados ni tampoco lograron elegir cuatro parlamentarios, ya sea diputados o senadores.

Eso sí, Evópoli ha sido enfático en que va a dar la pelea por permanecer en el mapa político, asegurando que cumple con los requisitos para establecidos por la ley para mantener su vigencia.