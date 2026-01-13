¿Nuevo centro político? Evópoli y Demócratas conforman comité mixto en el Senado
Esta conformación se da en medio de la discusión por la continuidad de Evópoli, Demócratas y otras 11 colectividades.
La jornada de este martes los comités de Demócratas Chile y de Evópoli constituyeron un comité mixto en el Senado.
El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) fue designado como jefe del comité, y su par Matías Walker (Demócratas), el subjefe del mismo.
De esta manera, además de Cruz-Coke y Walker, la instancia quedó integrada por Ximena Rincón y Sebastián Keitel.
La batalla por la permanencia
Lo anterior debido a que dichos partidos no cumplieron con el mínimo del 5% de los votos de la elección de diputados ni tampoco lograron elegir cuatro parlamentarios, ya sea diputados o senadores.
Eso sí, Evópoli ha sido enfático en que va a dar la pelea por permanecer en el mapa político, asegurando que cumple con los requisitos para establecidos por la ley para mantener su vigencia.
