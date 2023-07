Nuevo presidente de la Cámara por salida de la UDI de mesa por reforma de pensiones: “El diálogo se inicia sin ninguna condición”

Este lunes, la Cámara de Diputados y Diputadas eligió a su nueva mesa directiva, asumiendo como presidente el diputado de la Democracia Cristiana (DC) Ricardo Cifuentes, mientras que la primera vicepresidencia recayó en la diputada del Partido Comunista (PC) Carmen Hertz y la segunda vicepresidencia en la parlamentaria del Partido Socialista (PS) Daniella Cicardini.

El nuevo presidente de la Corporación se refirió este martes a las cinco agendas principales de la nueva mesa que dirige, destacando la que dice relación con tender puentes con la oposición para retomar el diálogo y lograr sacar adelante las reformas estructurales que están pendientes en el país.

Consultado acerca de la posición que tomó la Unión Demócrata Independiente (UDI), que el pasado viernes se bajó de la mesa por la reforma previsional, y que condicionó el diálogo con el gobierno a la salida del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, Cifuentes se desmarcó de ese tipo de presiones al Ejecutivo.

“Negarse al diálogo es negarse al proceso político más fundamental, que es como la piedra angular, si usted no tiene diálogo, no tiene proceso político, si no hay proceso político no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas que tiene el país”, aseguró el diputado en entrevista con 24 Horas.

El legislador insistió en que “el diálogo se inicia sin ninguna condición, uno no puede entrar al diálogo con condiciones”.

Y en ese punto, Cifuentes fue enfático en señalar que esa es la postura de la DC, a pesar de no ser parte de la coalición de gobierno.

“No fuimos parte de la plataforma con la que se construyó este gobierno, en ese sector no estuvimos considerados, no somos de la esencia de esta coalición de gobierno”, dijo.

“No somos parte del gobierno, pero vamos a apoyar proyectos que son parte del bien común y las reformas estructurales”, recalcó.