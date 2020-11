Nuevo retiro del 10%: Monckeberg advierte que medida traerá complicaciones a las siguientes administraciones y no a la actual ya que “este gobierno todos sabemos que está en su última etapa”

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, abordó las consecuencias que podría generar a futuro la aprobación del segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP.

En ese sentido, el titular de la cartera, advirtió que esta iniciativa traerá complicaciones a las futuras administraciones del país y no a la actual, que se encuentra, según sus propias palabras, en “su última etapa”.

“Tal como nosotros nos piden reaccionar como gobierno, adelantarnos en estrategia, llegar con más ayuda, lograr mayor empleo, efectivamente y eso es así, también pongamos en la mesa la ecuación política y la ecuación política también significa que no nos cuenta quién utiliza estos argumentos, quién no los utiliza, cuáles son los objetivo que están detrás de ello, que en un principio pueden ser muy loables, pero también en la lógica de echar por tierra el sistema de pensiones, entender que esto va a traer complicaciones, no para este gobierno, porque este gobierno todos sabemos está ya en su fase de la última etapa, pero para los próximos de todas maneras, porque habrá que hacerse cargo de esta situación”, sostuvo el ministro en diálogo con Radio Infinita.

Consultado por qué hablaba de “última etapa” del gobierno, a pesar de que el Ejecutivo aún no cumple su tercer año en el poder, aseguró que “todos sabemos cómo funcionan las cosas”.

"Los gobiernos son de cuatro años. En octubre que acabamos de terminar, se producían las elecciones municipales, ahora se produjo el plebiscito, y el gobierno entrababa y normalmente entra en una etapa de cierre. Este gobierno, además, tiene que sacar adelante un tremendo desafío que es recuperar el empleo, la actividad económica, preocuparnos de los temas de protección social y pandemia, sanitarios que son sumamente importantes y el proceso constituyente. Y eso hay que hacerlo en un año de tres. Entonces, claro que es una pega intensísima que es la etapa final de los gobiernos”.

“Estamos en la etapa final evidentemente”, insistió.

Sobre las gestiones, en tanto, que están realizando en el Senado para revertir el escenario que ya se ve adverso para el gobierno tras el anuncio de tres parlamentarios oficialistas de apoyar el segundo retiro, Monckeberg explicó el trabajo que están llevando adelante.

“Hay varias alternativas. Una de ellas y la primera de ellas es sacar adelante una reforma de pensiones definitiva. Es un argumento y es una decisión de fondo, sacar adelante una reforma de pensiones que eventualmente tenga la posibilidad y en eso hay que llegar a acuerdos, de posibles retiros en situaciones especiales como lo hemos señalado. Y que algunos de ellos ya se han aprobado y que el gobierno ha presentado sus proyectos. Y en eso creo que hay posibilidades de acercar un entendimiento en el Senado. Hay hay una solución maciza e importante”, indicó.

Monckeberg pide “no seguir avivándole la cueca” a Pamela Jiles

El titular Segpres, también abordó la posibilidad de un eventual tercer retiro de fondos apoyado por la diputada del PH, Pamela Jiles. Al respecto, pidió no seguir “avivándole la cueca” a la parlamentaria.

“No sigamos avivando la cueca a ciertos diputados y en este caso a la diputada (Jiles) en torno a temas populares que traen beneficios para unos versus otros”, indicó.

Consultado sobre quién a su juicio le avivaba la cueca a la legisladora, Monckeberg indicó que "cada uno saque sus conclusiones. En esto, cada uno puede ver lo que quiere ver, no más. Lo único que pido, y hago mi punto de vista político, de que entendamos de dónde vienen estas argumentaciones y si tienen una correcta intención o no. Y si lo que buscan es ayudar a la ciudadanía o es ayudar a la ciudadanía y producir un daño interno importante en otro sector político. Pongo como punto de reflexión”, cerró.