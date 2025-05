“Nunca he sentido que exista ese conflicto de interés”: Marcel se refiere por primera vez a relación con Tohá

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó en su llegada al Palacio de La Moneda la revelación de su situación sentimental con la abanderada presidencial Carolina Tohá (Socialismo Democrático) que dio a conocer la exministra del Interior en entrevista con La Tercera Domingo.

“Desde hace un tiempo somos pareja con Mario Marcel. Hemos buscado mantener esto en un plano privado”, transparentó la abanderada presidencial del Socialismo Democrático, declaraciones que provocaron distintas reacciones, desde la solicitud de salida del titular de Hacienda hasta peticiones de respeto a la vida privada.

Al respecto, Marcel fue consultado en su arribo en La Moneda, en donde expresó que “no me deja incómodo porque en realidad nunca he sentido que exista ese conflicto de interés ”.

“Si por ejemplo lo quisiéramos ligar a los temas de asignación de recursos, todos sabemos que la seguridad pública es la prioridad número uno de los chilenos, y que el marco de recursos y el compromiso de recursos para ese efecto lo puso el propio Presidente de la República cuando en el 2023 estableció esta meta de incrementar el presupuesto en 1.500 millones de dólares”, ejemplificó el titular de Hacienda.

“Yo me preguntaría cuál sería el contrafactual, o sea, qué es lo que habría tenido que hacer restarle recursos a seguridad ciudadana por una relación sentimental, imagínense lo que eso le diría al país. Entonces yo creo que el país no tiene, los chilenos y chilenas no tienen duda respecto de cuáles son las prioridades en los recursos públicos , las prioridades en las políticas públicas, y eso es a lo que yo he estado contribuyendo desde mi cargo”, sostuvo.

Consultado respecto a si sabía que la exministra sinceraría la relación, Marcel indicó que “lo supe más o menos en la época en que se hizo la entrevista”.

Prescindencia

Respecto a un posible apoyo o vinculación con debates de candidaturas, el ministro de Hacienda fue tajante al señalar que “ el Presidente ha sido claro respecto de la prescindencia de los ministros en la campaña electoral. Yo no he participado en ninguna actividad de campaña, no he emitido ninguna declaración en favor de ninguna candidata”.

“En lo que resta de todo el proceso electoral pretendo seguirlo haciendo de la misma manera. En general cuando se me ha preguntado por temas que plantean los candidatos he tratado de referirme al tema de fondo más que al tema de un candidato en particular”, indicó Marcel.

Añadiendo que será “muy cuidadoso en ese sentido en todo lo que viene. Por supuesto que debo hablar de la conducción económica y los planteamientos que se hagan en conducción económica”.