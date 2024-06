Oficialismo abre debate para reformar la ley de primarias tras baja participación electoral

La idea de impulsar reformas para que las primarias sean obligatorias surgió naturalmente en la reunión que sostuvo este lunes el pacto “Contigo Chile Mejor”, luego del bajo porcentaje de participación en los comicios de este domingo.

Hoy, el oficialismo y la Democracia Cristiana están preparando una comisión de trabajo para abordar las reformas al sistema político, la que debería presentarse este viernes y que será coordinada por el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos. Dentro de ese contexto se abordó este lunes, en la sede de la DC, la idea de modificar el sistema de primarias para que participen más personas.

De hecho, quien puso el tema sobre la mesa -según concuerdan varios asistentes- fue el propio Cubillos. Si bien nadie se mostró contrario a discutir al respecto, en donde sí hubo debate fue al analizar, por encima, dicen, si es que dichas primarias obligatorias deberían ser también con voto obligatorio o, en su defecto, con sufragio voluntario.

Por ejemplo, el secretario general del PPD, José Toro, es uno de los que se inclinan por un mecanismo que incluya primaria obligatoria con voto voluntario y elección final con voto obligatorio.

“Me parece que, dado el resultado u la convocatoria, es necesario reflexionar sobre primarias obligatorias con voto voluntario, o algo parecido a las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) argentinas, para ver si ayuda a la participación ciudadana en la definición electoral, no obstante que los partidos deben hacer también aquello que están llamados a realizar”, respondió, al respecto, Toro a La Tercera, haciendo referencia del sistema de participación electoral que hoy tienen en Argentina.

Los partidos del oficialismo y la DC quedaron de hacer un análisis más exhaustivo al respecto durante las próximas semanas, ya que el foco de dicho encuentro estuvo en la discusión sobre los resultados del domingo y los distintos llamados a la unidad, por ejemplo, de la secretaria general falangista, Alejandra Krauss.

“Es evidente que debemos seguir profundizando mejores mecanismos de información, generar una cultura de primaria como una sana y democrática. Valoramos el nivel de participación, más allá de los juicios que se puedan hacer”, aseguró este lunes la secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, mientras que el presidente de dicha colectividad, Lautaro Carmona, se abrió a debatir sobre el tema.

En tanto, Diego Vela, timonel de RD, manifestó que “hay un desafío que tenemos que tener desde el sistema político, que es la desafección que está teniendo la política finalmente con la vida que viven las chilenas y los chilenos”.

Y agregó: “Evaluar primarias obligatorias como funciona en Argentina es algo que podemos evaluar. Ahí ha sido exitoso porque también permite que quienes representen las candidaturas en las elecciones definitivas sean las personas más representativas y cuenten con mayor legitimidad, así que es algo que tenemos que evaluar y vamos a discutirlo, yo creo”.

La respuesta del gobierno

El debate llegó este lunes hasta La Moneda. Frente a esto, quien abordó el asunto fue la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, quien advirtió que en democracia todos estos debates son bienvenidos, pero que “el gobierno no va a fijar, a priori, una posición. Es un tema reciente y será parte del debate de los propios partidos”.

“Siempre el desafío es que tanto partidos, como el Servel, como el gobierno de turno, propiciemos mayor participación. Cambios legales sobre el carácter del voto creo que es algo que tendrán que ir analizando, hubo una posición reciente”, agregó la secretaria de Estado, en su habitual vocería de los días lunes en La Moneda.

De esta manera, Vallejo traspasó la responsabilidad de dicha discusión a los partidos políticos, aunque también advirtió que “las primarias son decisiones que toman los partidos, muchas veces no en todas las comunas. En este caso fueron 60 comunas, por lo tanto no es lo mismo que una elección obligatoria respecto a un plebiscito o la elección definitiva de alcaldes o gobiernos regionales, porque es más de decisión propia de los partidos frente a candidaturas que no terminan de resolverse por problemas entre ellos mismos”.