Operación chequeo: equipos de Matthei y en Chile Vamos inspeccionan si registran licencias fraudulentas

“No me van a amedrentar. Voy a seguir denunciando, voy a seguir proponiendo medidas ejemplares para todos los que abusen del Estado. Yo nunca lo he hecho, no se dejen confundir con noticias falsas. Parece que se están poniendo nerviosos. Por algo será”.

Evelyn Matthei, mirando de frente a la cámara, arremetió contra las publicaciones en redes sociales que han sugerido un mal uso por parte de la exalcaldesa en su período en Providencia.

En el reel de 25 segundos compartido en Instagram, la candidata descartó haber estado con licencia en las dos publicaciones que se viralizaron en X: para una reunión con los parlamentarios de la UDI en mayo de 2024 y para la grabación de un podcast en esas mismas fechas. Además de un viaje a Estados Unidos donde la propia alcaldesa publicó en sus redes que hizo uso de un feriado legal y no de reposo médico.

En el equipo de la abanderada reconocen que solo una vez que se descartó que la alcaldesa ni nadie de sus colaboradores más estrechos hicieron uso malicioso de los subsidios por incapacidad laboral, grabaron el video.

Un grupo se encargó de hacer esa revisión, principalmente entre quienes hayan ostentado un cargo de confianza o de elección popular en los últimos años.

Esa misma tarea se le encargó a los partidos de Chile Vamos, para ampliar la pesquisa a los parlamentarios en ejercicio o de cualquier dirigente con un cargo de relevancia.

Hasta ahora, los casos que se han conocido en los medios de comunicación que están ligados al sector son dos: el de la esposa del diputado Mauro González (RN), funcionaria de la Junji, quien viajó a Bariloche en medio de una licencia médica. La abogada renunció a su cargo.

También el de Constanza Gajardo. Militante UDI, excandidata a la Convención Constitucional y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social y Familia del Maule quien viajó fuera del país durante 2023.

Hace tan solo algunos días, la abanderada pidió un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la mala utilización de licencias médicas en el aparato púnlico.

“Aquí se necesita un fiscal exclusivo, porque tenemos que mirar primero que no presenten las renuncias, sin que alguien deje claro que están sujetos a un sumario, porque de otra manera quedan libre de polvo y paja", aseveró la candidata.

Y agregó: “también ese fiscal tiene que empezar a mirar qué pasa con los médicos que dieron esas licencias falsas (...). Esto hay que investigarlo y no podemos permitir que como tantas veces en Chile se arme un escándalo y después todo quede en nada. Aquí tienen que haber sanciones y las sanciones tienen que ser ejemplares”, selló.