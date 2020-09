Oposición cuestiona dichos del ministro Víctor Pérez sobre el legado del Presidente Piñera

Desde la oposición cuestionaron y calificaron como graves los dichos del ministro del Interior, Víctor Pérez, quien en conversación con La Tercera señaló que “el legado de Piñera será haber optado por un camino institucional para resolver las diferencias de los chilenos”.

El senador y presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde mencionó al respecto que “las declaraciones del ministro Pérez revisten especial gravedad, ¿Qué significa señalar que le principal legado del Presidente Piñera fue haber optado por la democracia', significa acaso que el gobierno evaluó una salida autoritaria, o qué el presidente Piñera en medio de las movilizaciones sociales evaluó poner fin al sistema democrático de nuestro país”.

Según complementó el presidente del PS, “el proceso constituyente es el resultado de la movilización ciudadana, el gobierno en un principio se opuso a este proceso, no obstante por razones de cálculo político y pragmatismo ante su bajo apoyo social decidió acceder a una demanda mayoritaria del pueblo de Chile, por tanto si hay un protagonista en este proceso son los millones de ciudadanos y ciudadanas que exigieron poner fin a los abusos y desigualdades avanzando hacia una nueva constitución”.

En la entrevista, Pérez, también apuntó al plebiscito del próximo 25 de octubre como uno de los legados del mandatario. Ante esto, el Presidente de la DC, Fuad Chahín mencionó que “me parece una patudez la afirmación que hace el ministro que el legado del Presidente de la República va a ser el proceso constituyente".

“Todos sabemos que ese proceso constituyente no contó con una participación activa del gobierno. Esto fue por una parte una demanda ciudadana que fue canalizada a través de los partidos, a través del Congreso, donde el mayor aporte que hizo el gobierno fue no involucrarse directamente”, señaló, agregando que “hoy día tratar de apropiarse del proceso constituyente como el legado del Presidente del Republica me parece una falta de respeto con el país”.

El presidente de la DC, también tuvo palabras para las declaraciones del titular de Interior en relación a la violación de Derechos Humanos en Chile luego del 18 de octubre, sobre lo cual la autoridad de gobierno mencionó que “yo me quedo con la declaración del Instituto de Derechos Humanos de que en Chile no hubo una violación sistemática de derechos humanos” y que “no he visto ninguna sentencia en esa dirección”.

“Me parece de la máxima gravedad la actitud del ministro del Interior en relación a su insensibilidad con la temática de los derechos humanos”, apuntó Chahín, enfatizando que “no reconocer lo que está en diversos informes también de Naciones Unidas, sobre las graves violaciones a Derechos Humanos ocurridas durante la represión a las movilizaciones del año 2019 me parece absolutamente inaceptable”.

Por su parte desde el PPD, el presidente del partido, Heraldo Muñoz, señaló que “no creo que haya un legado presidencial explícito, Piñera no tenía otra salida que optar por el camino institucional para resolver la crisis que vivíamos”, agregando que “la virtud del presidente fue no haberse interpuesto en el camino del plebiscito y del proceso constitucional”.