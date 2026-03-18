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    Política

    Oposición gesta reunión de coordinación con participación de la DC y llaman al gobierno a “no caer en la desregulación”

    La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, enfatizó que buscan no ser "una oposición reactiva, sino que también "una oposición que tenga ideas que pueda representar a la otra mitad de Chile".

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Cristóbal Fuentes
    Santiago 18 de marzo 2026. Partidos de oposicion realizan un punto de prensa en la sede del Partido Socialista ubicada en la comuna de Santiago. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, compartió mayores detalles este miércoles respecto a la coordinación que se gestó durante esta jornada entre los distintos partidos de la oposición en la sede del PS.

    La reunión contó con la presidencia del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, cuyo líder asistió a la instancia de forma telemática.

    Mientras tanto, se registraron las ausencias de la timonel del Frente Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, y del timonel del Partido Radical, José Pérez.

    “Hemos tenido un espacio de conversación bastante importante con algunas decisiones que pretendemos implementar en los próximos días, como por ejemplo la coordinación con nuestras bancadas parlamentarias, con también los centros de estudio que cada uno de los partidos políticos tiene para efectos de ir levantando propuestas y que no seamos una oposición reactiva, sino que también una oposición que tenga ideas que pueda representar a la otra mitad de Chile”, señaló posterior a la instancia.

    La senadora por el Maule anunció que el próximo lunes se reunirán nuevamente. Luego de ello, buscarían consagrar “una orgánica para también poder tener conversación con las demás instancias que son importantes en nuestro país, no solo parlamentarios, no solo alcaldes, sino también la CUT, la ANEF, los sindicatos, los centros de estudiantes, todas esas fuerzas que también requieren de nuestra atención”.

    Por otro lado, también se refirió al retiro de diversos decretos de la administración Boric en diversos ministerios. “Las normas que existen podermos revisarlas, podemos buscar fórmulas de acelerar las autorizaciones, pero lo que no podemos caer es en la desregulación, en no tener normas, porque finalmente las normas existen por algo y para algo”

    La instancia también fue destacada por la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien señaló que “hoy día nos tenemos que centrar en las prioridades de la gente, que es poder llegar más tranquilos a fin de mes. Y es por eso que asuntos como restringir la gratuidad o restringir algunos derechos sociales, son sin duda una cuestión que ponen en incertidumbre a la familia y es parte de lo que hoy día es la prioridad de la oposición”.

    Mientras tanto, la dirigenta frenteamplista también abordó algunos de los temas que esperan colocar en la discusión pública.

    “Creo que el asunto de poder avanzar en una jornada laboral de 40 horas, el asunto de poder aplicar de buena manera la reforma de pensiones, que está significando un alivio para algunas familias, es central y en eso estamos preocupados”, detalló.

    Además, criticó el concepto del “gobierno de emergencia” por parte del actual gobierno. “Ha sido un gobierno de retroceso, un gobierno que ha planteado medidas de improvisación, donde no hay consideración a la evidencia. Por lo tanto, esperamos que ojalá se pongan las pilas y hablen menos del gobierno pasado y más de las medidas que van a tomar.

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