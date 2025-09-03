Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

La molestia de las bancadas opositoras por el rechazo al voto obligatorio se hizo notar en el Congreso. Apenas se zanjó la votación en la Cámara de Diputados, los dardos apuntaron a las gestiones de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien se había comprometido –según los parlamentarios– a alinear al oficialismo, y así avanzar con la sanción e ingresar por el Senado una reforma constitucional para regular el sufragio de la población migrante.

Sin embargo, el proyecto de voto obligatorio avanzó a la Cámara Alta sin multas luego de que no se alcanzara el quorum constitucional de 77 votos para darle luz verde a la indicación.

Los reproches no quedaron solo en emplazamientos, este miércoles anunciaron medidas concretas hacia el Ejecutivo.

En un punto de prensa desde el Parlamento, los jefes de bancada de oposición –Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), Cristián Araya (Partido Republicano), Johannes Kaiser (PNL) y la autora del proyecto, Joanna Pérez (Demócratas)– advirtieron que no tramitarán los proyectos del gobierno que se encuentren comisiones.

Además, aseguraron que no darán sus votos para que los subsecretarios ingresen a la Sala de la Cámara Baja.

El diputado republicano Araya precisó que como presidente de la comisión de Seguridad no avanzará con iniciativas del gobierno hasta que “cumplan su palabra”.

“Esto va a ser una medida que van a adoptar distintas bancadas, en aquellas comisiones en las que tenemos presencia, porque los acuerdos se respetan y esta Cámara, aunque al ministro Elizalde no le guste, también se respetaLos acuerdos los vamos a hacer cumplir, por la buena o por la mala”, señaló.

Y añadió: “Lo de ayer es un incumplimiento grave a la Constitución y a la obligación que tienen el gobierno y los ministros de Estado”.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, remarcó la postura de no dar “acuerdos ni facilidades hasta que el gobierno no recomponga la relación con la oposición”.