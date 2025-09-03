SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Los jefes de bancadas también señalaron que se opondrán a la presencia de los subsecretarios en la Sala de la Cámara de Diputados.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal
Dedvi Missene

La molestia de las bancadas opositoras por el rechazo al voto obligatorio se hizo notar en el Congreso. Apenas se zanjó la votación en la Cámara de Diputados, los dardos apuntaron a las gestiones de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien se había comprometido –según los parlamentarios– a alinear al oficialismo, y así avanzar con la sanción e ingresar por el Senado una reforma constitucional para regular el sufragio de la población migrante.

Sin embargo, el proyecto de voto obligatorio avanzó a la Cámara Alta sin multas luego de que no se alcanzara el quorum constitucional de 77 votos para darle luz verde a la indicación.

Los reproches no quedaron solo en emplazamientos, este miércoles anunciaron medidas concretas hacia el Ejecutivo.

En un punto de prensa desde el Parlamento, los jefes de bancada de oposición –Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), Cristián Araya (Partido Republicano), Johannes Kaiser (PNL) y la autora del proyecto, Joanna Pérez (Demócratas)– advirtieron que no tramitarán los proyectos del gobierno que se encuentren comisiones.

Además, aseguraron que no darán sus votos para que los subsecretarios ingresen a la Sala de la Cámara Baja.

El diputado republicano Araya precisó que como presidente de la comisión de Seguridad no avanzará con iniciativas del gobierno hasta que “cumplan su palabra”.

“Esto va a ser una medida que van a adoptar distintas bancadas, en aquellas comisiones en las que tenemos presencia, porque los acuerdos se respetan y esta Cámara, aunque al ministro Elizalde no le guste, también se respetaLos acuerdos los vamos a hacer cumplir, por la buena o por la mala”, señaló.

Y añadió: “Lo de ayer es un incumplimiento grave a la Constitución y a la obligación que tienen el gobierno y los ministros de Estado”.

Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, remarcó la postura de no dar “acuerdos ni facilidades hasta que el gobierno no recomponga la relación con la oposición”.

Dedvi Missene
Más sobre:CongresoChile Vamos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Médico de Viña del Mar imputado por abuso sexual a menor en la vía pública queda en prisión preventiva

“Ha continuado con mi evaluación pública en medios de comunicación”: exrectora del INBA arremete nuevamente contra Desbordes

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

3.
Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

Gobierno de Venezuela acusa que video de embarcación atacada por EE.UU fue generado con inteligencia artificial

4.
Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

5.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Cómo son los enjambres de drones impulsados por IA que ya están en combate en la guerra en Ucrania

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Revisa el pago del Subsidio Familiar de septiembre con el RUT

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro disponibles en septiembre

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Revisa las ofertas de trabajo para civiles disponibles en Carabineros con sueldos de hasta $1,9 millones

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”
Chile

Boric afirma que amenazas actuales a la democracia son sutiles y remarca: “Ya no necesitan bombardear el palacio de gobierno”

Contraloría someterá a control de legalidad sumario por denuncias de torturas en Hospital de Osorno

Operativo en fábrica clandestina de cigarros en Villa Alemana: incautan máquina y 1.200 kilos de tabaco

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul
Negocios

Revés para Michael Clark en disputa contra CMF por el control de Azul Azul

Estatizar, fin a las AFP, una reforma tributaria y cambio de modelo: las medidas económicas del candidato Eduardo Artés

Lanzan nueva versión de herramienta para comprar rentabilidad y comisión de los fondos mutuos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un
Tendencias

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Esto puede pasarle a tus oídos si te limpias con cotonitos de algodón

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town
El Deportivo

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

“Nos mostró cómo prepara partidos de Champions”: los secretos de la cumbre entre Ancelotti y Córdova en el Real Madrid

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto
Finde

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile
Cultura y entretención

De Cannes a Valdivia: revelan cuándo se podrá ver La Misteriosa Mirada del Flamenco en Chile

Una Casa de Dinamita: la amenaza nuclear según la elogiada película de Netflix y Kathryn Bigelow

Teatro Zoco en septiembre: un thriller policial, grandes pianistas y música de cámara

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa
Mundo

Al menos 15 muertos al descarrilar un popular funicular en Lisboa

Debut de hija de Kim Jong-un en desfile militar en Beijing alimenta especulaciones sobre sucesión

Tribunal Constitucional de Perú ordena la liberación de la exprimera ministra Betssy Chávez

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo