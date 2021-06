Orrego celebra triunfo como gobernador regional y asegura que “Unidad Constituyente está viva”

“Quiero agradecer a nuestro equipo de campaña (...), a mi partido y a los partidos de Unidad Constituyente (...), y muy especialmente también a los miles de independientes que creyeron en nuestra propuesta”. De esta forma inició su discurso el primer gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), en un punto de prensa en la sede falangista para consolidar su inédito triunfo ante su contendora, Karina Oliva (Comunes).

Entre festejos, el exintendente de Santiago se refirió a esta elección como una tarea difícil, por lo que hizo un llamado a quienes no votaron por él ni acudieron a las urnas en segunda vuelta, para que se unan a su proyecto. “Estas tareas que son tan grandes no las puede enfrentar una persona sola, ni siquiera un grupo de partidos”, afirmó, y agregó que trabajará con “todas y todos los alcaldes, sin importar su color político, porque los problemas de Santiago y la RM no tienen color político, son los problemas de la gente, y los invito a ellas y a ellos a que se sumen también a esta tarea”.

En ese sentido, afirmó que “levantar a la Región Metropolitana después de la pandemia va a ser una tarea muy difícil, con su legado de dolor, de desempleo, de problemas de salud mental, de educación, y a eso hay que agregarle los problemas de nuestra región”, he hizo un llamado a que “cuidemos nuestra convivencia y nuestra democracia (...), aquí no somos enemigos y enemigos, somos todos compatriotas”.

Además, se refirió a la situación actual de Unidad Constituyente luego de que su propio partido, la DC, sufriera una de las derrotas más importantes en el último tiempo por las candidaturas a constituyentes: “Nosotros somos parte de una coalición de centroizquierda que muchos quisieron darla por muerta, y veo que hoy día está viva. Unidad Constituyente está viva, no solamente en al Región Metropolitana, sino que en todo Chile”.

Asimismo, aseguró que “la mayoría de las personas que fueron a votar nos dieron su confianza. Solo les puedo decir lo siguiente: voy a dejar mi alma, sacando adelante el trabajo, no los vamos a defraudar. Vamos a dignificar la política y vamos a trabajar con todas y con todos” y concluyó con clamor: “¡Vamos que se puede y a gobernar esta gran Región Metropolitana!”.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, junto a los candidatos presidenciables del pacto Unidad Constituyente Paula Narváez (PS) y Carlos Maldonado (PR), acompañaron durante la celebración al próximo gobernador.