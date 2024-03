Orrego le responde a Matthei: “Usted y yo fuimos electos en una votación de dos días y ahí no hubo fraude”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, le respondió este martes a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, por sus dichos cuestionando la solicitud del Servicio Electoral (Servel) para efectuar las próximas elecciones de alcaldes, gobernadores, Cores y concejales -programadas para el 27 de octubre- en dos jornadas.

“No me gusta para nada, por la posibilidad de fraude (...) La verdad es que el fraude es casi imposible de controlar”, dijo la alcaldesa de Providencia durante la mañana de esta jornada tras participar en un foro de Sura Investments.

VICTOR HUENANTE / AGENCIA UNO

Bajo ese escenario, el gobernador Orrego le respondió a la jefa comunal a través de una publicación de X. “Alcaldesa Evelyn Matthei, usted y yo fuimos electos en una votación de dos días y ahí no hubo fraude. No menoscabemos al Servel: una de las mejores instituciones públicas de Chile que no ha tenido irregularidades”, se lee en el post.

Orrego hace referencia a los comicios que se llevaron a cabo el 15 y 16 de mayo de 2021, en donde los ciudadanos acudieron a las urnas para votar por concejales, convencionales, gobernadores regionales y alcaldes.

En dicho evento electoral, Matthei fue reelecta y dio inicio a su segundo periodo en el mando de la comuna de Providencia. Mientras que Orrego tras llevarse la primera mayoría, pasó a la segunda vuelta que se realizó el 13 de junio de ese año, ahí resultó electo como gobernador regional, cargo elegido por primera vez en estas elecciones.