Ossandón considera que Kaiser tiene posibilidades para llegar al balotaje, pero que deberá “abrirse a conversar”

A dos semanas de la primera vuelta presidencial, el senador Manuel José Ossandón (RN) abordó este domingo el posicionamiento de las tres principales candidaturas de la oposición: Evelyn Matthei (UDI), José Antonio Kast (P. Rep.) y Johannes Kaiser (PNL).

Con el inicio de la veda de publicación de encuestas electorales, el escenario muestra una dispersión importante en el electorado de derecha.

En ese contexto, el presidente del Senado fue consultado en Estado Nacional de TVN por el llamado “factor Kaiser” y las posibilidades que el diputado pueda lograr acceder a la segunda vuelta. El legislador señaló que el presidenciable tiene posibilidades para acceder a la segunda vuelta, pero que deberá abrirse respecto a ciertos temas.

“ Si Kaiser llegara a pasar, que no creo que pase, tendría que abrirse . El que pase tiene que abrirse a conversar con todos y ceder espacios, porque lo que él está planteando hoy día es super ortodoxo y es una cuestión así como para decir Bukele”, señaló el senador.

Ejemplificando con el crimen organizado que enfrenta Brasil, declaró: “Nosotros todavía no hemos llegado a eso. Si nosotros llegamos atrasados vamos a terminar negociando con el crimen organizado que tienen tomadas las poblaciones. Y en eso, personas como Kaiser aprovechan el miedo de la gente para transformarse en un Bukele”.

A pesar de lo anterior, Ossandón señaló que llegaría a votar por Kaiser en una posible segunda vuelta contra Jeannette Jara (PC). “Yo le abriría una ventana a una persona como Kaiser que pueda conversar, porque si no, no tiene con quién gobernar. Pero creo que, para mí, que Kaiser o Jeannette Jara ganen la segunda vuelta es casi imposible”, explicó. Sin embargo, enfatizó que no trabajaría con él para el balotaje.

También consideró que el fortalecimiento de la candidatura de Kaiser le hace un favor a su candidata, Evelyn Matthei. “Eso le hace un favor a ella, primero porque le quita votos a Kast, él crece por Kast, y segundo porque mucha gente le tiene miedo a los extremos”, detalló.