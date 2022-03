Ossandón (RN) por tensión con UDI y Evópoli tras fallido acuerdo para elección de presidencia del Senado: “Esto se llama Chile fuimos, ya no es Chile Vamos”

El pasado viernes -11 de marzo- junto con el cambio de mando presidencial se vivió la ceremonia de juramento e instalación de un nuevo periodo legislativo, en el Congreso Nacional.

En ese marco, los parlamentarios debían elegir un nuevo presidente para la Cámara Alta y, desde la derecha hasta la izquierda, acordaron elegir al senador del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

El hecho de que la derecha, concretamente la UDI y Evopóli, apoyara a Elizalde en desmedro de la carta de la colectividad de RN, el senador Manuel José Ossandón, provocó molestias al interior del partido e incluso su presidente, Francisco Chahuán, declaró que estaban en “estado de reflexión” para evaluar la relación de RN con el resto de Chile Vamos.

Esta mañana el parlamentario que era la carta para presidir la mesa directiva del Senado, Manuel José Ossandón, conversó en Radio Concierto sobre el quiebre y las diferencias en Chile Vamos luego de aquella jornada.

Comenzó diciendo que “esto se llama Chile Fuimos, ya no es Chile Vamos. Lo que pasó es muy grave porque tu no puedes estar en una mesa con tus socios conversando y en otra escondido con los adversarios de al frente”.

Luego, se refirió puntualmente a los votos de la elección en la que triunfó Elizalde, donde obtuvo 35 votos. “La derecha tenía 25 votos y ellos tenían 23 votos, no había nada que negociar con la que era oposición en ese minuto, si nosotros teníamos los votos para los 4 años. Por eso no nos cabe en la cabeza, o no se dieron cuenta que se entregaron por nada, no sé porqué lo hicieron”.

“Tampoco han dicho que nos ofrecieron mil veces, desde el PS, PPD, que por favor dejáramos a la UDI que negociáramos con ellos y nosotros nunca estuvimos dispuestos ni siquiera a acoger esa petición porque era quebrar Chile Vamos, traicionar un proyecto, que el gobierno, la constituyente, la Cámara de Diputados y el único bastión que teníamos para equiparar la cancha del Senado la iba a tener la izquierda, por lo tanto, la UDI y Evópoli le regalaron al Presidente Boric el Senado en el año más importante de los últimos 50 años”, aseguró.

En una línea similar, apuntó que una de las razones por la cual -la actual- oposición no estaba convencida de apoyar su aspiración a la presidencia del hemiciclo radicaba en un veto en su contra. “

“Yo tenía un veto tremendo, si aquí estaba metida La Moneda antigua también, no podía yo ser, yo era un traidor. Me lo dijeron claramente, porque yo me abstuve de la votación cuando acusaron constitucionalmente al Presidente”, y argumentó que “yo me abstuve porque lo hice en consciencia. Creo que de Chile Vamos soy el único que estudió la acusación con un equipo y no encontramos ninguna prueba que condenara al Presidente Piñera”.

Finalmente aseguró que “los senadores nos salimos de Chile Vamos, no vamos a volver a Chile Vamos (…), no solo traicionaron a RN, sino que traicionaron a Chile y a todo el sector”.