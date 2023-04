Palabras de Boric y debate por agenda legislativa marcarán la jornada oficialista en Cerro Castillo

“Estimad@s president@s de partido: a nombre del S.E el Presidente de la República, quisiera invitarlos, junto a l@s jef@s de bancada, a una reunión el martes 18 a las 20.00 horas en Cerro Castillo para actualizarlos en los avances y desafíos en la agenda legislativa con especial foco en seguridad. La idea es poder compartir los ejes de la agenda y retroalimentarnos con sus aportes y comentarios. Les agradeceré confirmar su asistencia a través de Nicolás Facuse y el equipo de la Direpol”.

El mensaje -que llegó hasta los celulares de los dirigentes oficialistas durante el fin de semana- confirmó formalmente lo anunciado el pasado viernes en el comité político extraordinario: hasta Viña del Mar llegará el Presidente Gabriel Boric, su comité político, los presidentes de los partidos oficialistas y los jefes de las bancadas.

Aunque en La Moneda descartan caracterizar la cita como un nuevo “cónclave”, señalan que la reunión partirá con una intervención de Boric en torno -principalmente- a la agenda legislativa, con foco en seguridad y también abordará la estrategia nacional del litio.

A continuación, el Presidente dará la palabra a las ministras y ministros del comité político. ¿Podría abordarse la relación entre las “dos almas” del oficialismo? Ese punto en tabla, en el gobierno, no lo descartan. En el oficialismo esperan que Boric, fiel a su estilo, entregue un nuevo llamado a la unidad del sector. Sin embargo, en el Socialismo Democrático señalan que eso no basta. Apuntan a que se adopte un “mayor” compromiso de Apruebo Dignidad con la agenda del gobierno y que no quede solamente en una declaración de intenciones, empujada por las palabras del Jefe de Estado.

La jefa del PPD, Natalia Piergentili, planteó que “cuando el momento que vive el país tiene a la seguridad como el tema más relevante, sumado a la transversal convicción de que el Estado debe fortalecerse para combatir nuevas formas delictuales, yo espero que no haya disensos a la hora de votar y que las legítimas discusiones se den poniendo a los ciudadanos y sus necesidades antes que rigideces y dogmas”.

Tras finalizar el comité político ampliado de este lunes, el timonel de RD y senador, Juan Ignacio Latorre, señaló que “mañana (hoy) será la posibilidad de hablar con más profundidad. Lo que hemos dicho es que queremos una agenda de seguridad robusta, que el Estado se haga cargo efectivamente y no de manera efectista de la crisis de seguridad pública que hay en el país, de disminuir los homicidios, de sacar de circulación las armas que están en manos de civiles, de fortalecer la labor de las policías e investigación de las bandas criminales (...)”.

El escenario electoral

Pese a que La Moneda confirmó durante la semana pasada que sí existirá una campaña informativa por parte del gobierno frente a la elección de consejeros constitucionales el 7 de mayo, la ansiedad abunda en las filas oficialistas.

En la antesala del encuentro de este martes, durante la reunión de este lunes en Palacio, los representantes de los partidos plantearon nuevamente la necesidad de acelerar la puesta en marcha de dicha información. El tema no es menor: además de un resultado electoral que se aspecta como sombrío en los cálculos oficialistas, algunos de los dirigentes han señalado que una baja participación puede afectar la legitimidad del nuevo proceso, y del voto obligatorio mismo.

Según presentes, la ministra vocera, Camila Vallejo, confirmó que el gobierno -en los próximos días- comenzará con la difusión de spots y una campaña gráfica para redes sociales.

La presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, señaló que “consideramos que es necesario y urgente una campaña comunicacional que informe acerca del proceso constituyente en curso en su segunda etapa. Ya es muy difícil para los candidatos y candidatas acercarse a la ciudadanía que está siendo muy refractaria y que además no está suficientemente informada sobre la obligatoriedad de participar en el evento electoral. El riesgo para la legitimidad del proceso es enorme y confiamos en la estrategia informativa que impulsará el gobierno para cuidar esta etapa del proceso”.

Leonardo Cubillos, timonel del Partido Radical (PR), explicó que en el análisis electoral -tanto de la lista ‘Unidad para Chile’ como en ‘Todo por Chile’-, “una de las preocupaciones existentes respecto del próximo proceso electoral es el desinterés y desinformación que existe en la ciudadanía por participar en la elección de consejeros constitucionales a realizarse el próximo 7 de mayo. Es tal la situación que en el territorio hemos percibido que las personas no tienen idea qué se vota. Algunos piensan que es un nuevo plebiscito. Ante ello, en su momento los partidos de la alianza solicitamos al gobierno la realización de una campaña informativa que contribuyera a bajar aquellos niveles de desconocimiento”.

Y añadió: “Está claro que el interés de la gente pasa también no solo por la información, sino por las distintas candidaturas en competencia para lograr cautivar al electorado, pero una campaña de información respecto al proceso ayuda y contribuye a mejorar los niveles de conocimiento y el interés de la ciudadanía. La situación fue expuesta al gobierno en el comité político ampliado y se nos respondió que se está trabajando en una campaña y ésta se encuentra en pleno desarrollo. Sin perjuicio de lo anterior, claro está que la labor principal de cautivar a la cuidadanía está en las candidaturas en competencia que también es otro factor que ayuda a la participación en este proceso electoral venidero”.

Lo mismo confirmó el jefe de Comunes, Marco Velarde. “El comité político señaló que habrá una campaña informativa en el último tramo de este proceso eleccionario para que la gente pueda informarse adecuadamente de lo que está en juego en esta votación. El objetivo es que la gente pueda conocer detalladamente el proceso constitucional en curso, pueda elegir la candidatura que sea más a fin a sus ideales políticos e ir a votar convencida el próximo 7 mayo”, indicó.