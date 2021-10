Pandora Papers: las declaraciones de los presidenciables sobre los vínculos de la familia Piñera y el proyecto minero Dominga

Ayer domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló la investigación denominada Pandora Papers -que en Chile contó con la participación de Ciper y LaBot- donde se dio cuenta de que las familias de Sebastián Piñera y Carlos Alberto Délano concretaron una millonaria compraventa de la Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas.

La investigación dio cuenta de que en diciembre de 2010, Délano compró la participación de todos los otros socios en Minera Dominga, que incluía a la familia presidencial Piñera-Morel, en US$ 152 millones. Y que parte de dicha operación se habría realizado en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. Según el reportaje, el último pago habría estado condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión.

Tras conocerse la información, desde Presidencia emitieron un comunicado en el cual aseguraron que “el Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el Mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”. Declaraciones que el Mandatario reiteró en persona en horas de esta tarde desde La Moneda.

Una controversia que inevitablemente llegó a la carrera presidencial que tiene a siete candidatos en competencia: Eduardo Artés (UPA), Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), Marco Enríquez-Ominami (PRO), José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Franco Parisi (PDG), Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) y Sebastián Sichel (Chile Podemos Más).

Mientras el exministro y expresidente de BancoEstado, escribió un breve mensaje a través de Twitter solicitando “las explicaciones necesarias”, el exdiputado y líder de Republicanos pidió a los candidatos no hacer uso del caso “de manera electoral”.

Por su parte, los candidatos de oposición, la senadora Provoste y el diputado Boric, reiteraron el daño que implicaría para el ecosistema de la zona que se emplace un proyecto minero como Dominga, y enfatizaron la necesidad de contar con autoridades transparentes. ME-O y Artés, en tanto, exigieron la renuncia del Presidente Piñera.

Sebastián Sichel: “Respecto a Pandora Papers, la ciudadanía nos pide transparencia total. Y en este caso, se requiere ir más allá de lo legal y dar todas las explicaciones necesarias”, dijo ayer través de Twitter, sin referirse nuevamente durante su convocatoria de hoy junto a RN.

José Antonio Kast: “El tema de Dominga viene generando discusión hace bastante tiempo. Hoy día se han presentado algunos antecedentes que podrían llegar a tener alguna gravedad mayor, pero yo pediría, al menos a los candidatos y a los políticos, que no lo utilicen de una manera electoral, porque estamos acostumbrados -sea en el tema de los retiros, en el tema de la migración, en distintas áreas del devenir de la nación-, que se utilizan los temas con fines electoralistas, y sería un error”.

“Aquí hay una institucionalidad que tiene que funcionar, están los tribunales, los tribunales civiles, los tribunales medioambientales, la Fiscalía tiene que tener un rol, y si el Parlamento quiere investigar también está en su justo derecho a hacerlo, pero que se haga por etapas”, dijo el exdiputado y exUDI. “Ayer vimos a muchos planteando acusaciones constitucionales que son herramientas legítimas, pero que claramente han sido abusadas por el sector de oposición al actual gobierno”.

Yasna Provoste: “Los hechos conocidos en el día de ayer a través de las investigaciones internacionales, son nuevamente un duro golpe en materia de transparencia y compromiso con nuestro país. Particularmente a las comunidades del norte, que van a sufrir las consecuencias de un proyecto minero y creo que la pregunta es bien sencilla, si el presidente recibió o no recursos para no declarar zona marina protegida a la localidad desde Isla Pájaro hasta la Caleta Chañaral de Aceituno, desde Coquimbo hasta Atacama, que forma parte de nuestras preocupaciones. Creo que esto daña severamente a nuestras autoridades”, dijo la senadora por Atacama.

Consultada por una eventual Acusación Constitucional, evitó dar una opinión en esta materia. “No puedo pronunciarme porque soy senadora y candidata, y en el Senado actuamos de jueces. En una Acusación Constitucional, son los diputados los que tienen esa facultad y yo me voy a reservar esa opinión si es que llega al Senado”.

Gabriel Boric: “Un poco lo de siempre, tratar de buscar excusas, tirar la pelota pal’ corner. Acá lo que ha quedado en evidencia es que hay información nueva que fue ocultada, que hubo una compraventa en un paraíso fiscal y los paraísos fiscales son, evidentemente, para evadir impuestos. Entonces, además con una condición suspensiva que establecía que la tercera cuota del pago se iba a realizar sólo si no había cambios en la legislación medioambiental que inhibieran o dificultaran el avance del proyecto”, dijo el diputado del Frente Amplio.

“Nosotros queremos decir una cosa, yo estuve en la comuna de Higueras, estuve en Punta de Choros con los pescadores, con los sindicatos, con las juntas de vecinos diciendo muy fuerte ‘No a Dominga’. Dominga es un proyecto minero que va a destruir un ecosistema único, no solamente en la región, sino que, en el mundo, que es el archipiélago de Humboldt. Por lo tanto, además de privilegiar su interés personal, además de evadir impuestos, está destruyendo un patrimonio que no solamente es de los chilenos y chilenas, sino que de toda la humanidad, y eso, nosotros por lo menos, no lo vamos a permitir”, concluyó el parlamentario por Magallanes.

ME-O: “Hoy se vuelve a confirmar que el Presidente de Chile es presidente de sus negocios. Sebastián Piñera nuevamente ha fallado. Le ha fallado a su pueblo, no ha sido transparente. Hoy se confirman transacciones por decenas de millones de dólares, por negocios que tenían y dependían de la decisión del Presidente de la República, Presidente Piñera. Ese conflicto de interés, esa falta de transparencia obliga a la oposición a unirnos para exigir su renuncia. Corresponde que, de manera responsable, el Presidente dé un paso al costado. Está rota la confianza. Se trata ni más ni menos que del medioambiente, de nuestros hijos e hijas que deben vivir en una tierra sana, con un presidente transparente. No están las condiciones para que un presidente, ante tamaña denuncia, continúe en su cargo”, dijo quien postula por cuarta vez a La Moneda.