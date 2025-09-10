Parisi dispara contra oficialismo y oposición en llegada a debate: “Vamos a desnudar el abuso que han hecho los fachos y los comunachos sobre la clase media”
El candidato del Partido de la Gente también cuestionó a los partidos políticos por las sedes que utilizan ante el déficit habitacional del país.
El candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, arremetió contra el resto de los candidatos a La Moneda en su llegada al debate presidencial de CHV de esta noche.
El economista hizo su arribo al lugar alrededor de las 20.23 horas, acompañado por su hermana Zandra Parisi y una serie de asesores.
En palabras entregadas a la prensa, Parisi afirmó que “lo que nosotros vamos a proponer es hablar con la verdad, como lo hemos hecho. Vamos a desnudar el abuso que han hecho los fachos y los comunachos sobre la clase media”.
“Chile es un país generoso, pero han abusado con la clase media, lo hemos dicho todos los tonos. Yo quiero mucho Chile, pero se han reído los chilenos. Nos han cobrado IVA a los medicamentos, por décadas. ¿Quiénes? Los fachos y los comunachos", reiteró.
Además, arremetió contra una serie de partidos políticos por las sedes que utilizan para sus funciones.
“Estuve recorriendo las mansiones del Partido Comunista, del Partido Socialista, de la UDI, de la Revolución Nacional, y de los republicanos. Son verdaderas mansiones. Y tenemos un déficit de un millón de viviendas. (…)”, cuestionó.
Consultado por sus expectativas para la cita de esta noche, Parisi señaló que “espero que no sean temerosos los otros candidatos. Me refiero a Kast, Matthei, que incluso le tienen miedo a Tomás Mosciatti".
“Nosotros no le tenemos miedo ni a Mosciatti, ni a nadie”, cerró al llegar al encuentro.
